Вчені виявили нові небезпечні мутації британського штаму коронавірусу в Україні

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Вчені Інституту молекулярної біології і генетики виявили небезпечні мутації британського штаму коронавірусу у 17-ти зразках, які відібрали в хворих осіб із Івано-Франківщини та у двох людей з Київщини. Зазначено, що ці дані вже зареєстровані у міжнародній базі GISAID.

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“Модифікований „британець“ відрізняється від попередника, вперше виявленого у Великій Британії восени 2020 р., критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу у клітині та реактивність імунної системи людини”, — повідомляє прес-служба Інституту.

Науковці переконують, що комбінація модифікованих британських штамів спричинила нову хвилю захворюваності та характеризується набагато важчими клінічними проявами.

Ймовірно, в Україні з’являться й інші нові штами вище згаданого вірусу, ще небезпечніші. Подібні вже зафіксовано у країнах Європи.

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Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 1,554 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 21 березня, - 7,9 тисячі, що менше, ніж днем раніше, однак зниження показника традиційне для вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу 3 тисячі.