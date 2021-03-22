Ученые обнаружили новые опасные мутации британского штамма коронавируса в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили новые опасные мутации британского штамма коронавируса в Украине, проведя секвенирование 17-ти образцов, которые отобрали у больных Киевской и Ивано-Франковской областей. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики, передает УНН.
Детали
Ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили опасные мутации британского штамма коронавируса в 17 образцах, которые отобрали у больных лиц с Ивано-Франковской и у двух человек из Киевской. Отмечено, что эти данные уже зарегистрированы в международной базе GISAID.
Цитата
"Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Великобритании осенью 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека", - сообщает пресс-служба Института.
Ученые утверждают, что комбинация модифицированных британских штаммов вызвала новую волну заболеваемости и характеризуется гораздо более тяжелыми клиническими проявлениями.
Вероятно, в Украине появятся и другие новые штаммы вышеупомянутого вируса, еще опаснее. Подобные уже зафиксировано в странах Европы.
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Напомним
В Украине зафиксировано уже 1554000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 21 марта, - 7,9 тысячи, что меньше, чем днем ранее, однако снижение показателя традиционное для выходных. При этом количество госпитализированных за сутки 3000.