Ученые обнаружили новые опасные мутации британского штамма коронавируса в Украине

Детали

Ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили опасные мутации британского штамма коронавируса в 17 образцах, которые отобрали у больных лиц с Ивано-Франковской и у двух человек из Киевской. Отмечено, что эти данные уже зарегистрированы в международной базе GISAID.

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"Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Великобритании осенью 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека", - сообщает пресс-служба Института.

Ученые утверждают, что комбинация модифицированных британских штаммов вызвала новую волну заболеваемости и характеризуется гораздо более тяжелыми клиническими проявлениями.

Вероятно, в Украине появятся и другие новые штаммы вышеупомянутого вируса, еще опаснее. Подобные уже зафиксировано в странах Европы.

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Напомним

В Украине зафиксировано уже 1554000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 21 марта, - 7,9 тысячи, что меньше, чем днем ранее, однако снижение показателя традиционное для выходных. При этом количество госпитализированных за сутки 3000.