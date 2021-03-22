В Україні вже 1,554 млн випадків COVID-19, за добу - 7 893

КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,554 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 21 березня, - 7,9 тисячі, що менше, ніж днем раніше, однак зниження показника традиційне для вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу 3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.