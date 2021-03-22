В Україні вже 1,554 млн випадків COVID-19, за добу - 7 893
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,554 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 21 березня, - 7,9 тисячі, що менше, ніж днем раніше, однак зниження показника традиційне для вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу 3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 3 026 осіб;
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- летальних випадків – 157;
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- одужало – 2 993 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 34 129 (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 554 256 осіб;
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- одужало – 1 260 842 особи;
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- летальних випадків – 30 098;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 681 388.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 349 випадків;
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- Вінницька область – 513 випадків;
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- Волинська область – 186 випадків;
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- Дніпропетровська область – 455 випадків;
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- Донецька область – 210 випадків;
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- Житомирська область – 580 випадків;
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- Закарпатська – 289 випадків;
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- Запорізька область – 189 випадків;
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- Івано-Франківська область – 241 випадок;
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- Київська область – 557 випадків;
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- Кіровоградська область – 4 випадки;
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- Луганська область – 17 випадків;
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- Львівська область – 937 випадків;
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- Миколаївська область – 301 випадок;
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- Одеська область – 745 випадків;
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- Полтавська область – 130 випадків;
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- Рівненська область – 125 випадків;
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- Сумська область – 289 випадків;
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- Тернопільська область – 276 випадків;
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- Харківська область – 456 випадків;
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- Херсонська область – 86 випадків;
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- Хмельницька область – 198 випадків;
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- Черкаська область – 247 випадків;
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- Чернівецька область – 384 випадки;
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- Чернігівська область – 129 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".