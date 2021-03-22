В Украине уже 1,554 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 893

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,554 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 21 марта, - 7,9 тысячи, что меньше, чем днем ранее, однако снижение показателя традиционно для выходных. При этом количество госпитализированных за сутки 3 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.