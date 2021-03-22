В Украине уже 1,554 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 893
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,554 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 21 марта, - 7,9 тысячи, что меньше, чем днем ранее, однако снижение показателя традиционно для выходных. При этом количество госпитализированных за сутки 3 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 22 марта 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 3026 человек;
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- летальных случаев - 157;
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- выздоровели - 2993 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 34 129 (в том числе методом ПЦР - 21 611, методом ИФА - 4418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8100).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 554 256 человек;
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- выздоровели - 1 260 842 лица;
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- летальных исходов - 30 098;
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- проведено ПЦР-тестов - 7 681 388.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 413 детей и 161 медработник.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- Киев - 349 случаев;
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- Винницкая область - 513 случаев;
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- Волынская область - 186 случаев;
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- Днепропетровская область - 455 случаев;
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- Донецкая область - 210 случаев;
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- Житомирская область - 580 случаев;
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- Закарпатская - 289 случаев;
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- Запорожская область - 189 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 241 случай;
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- Киевская область - 557 случаев;
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- Кировоградская область - 4 случая;
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- Луганская область - 17 случаев;
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- Львовская область - 937 случаев;
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- Николаевская область - 301 случай;
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- Одесская область - 745 случаев;
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- Полтавская область - 130 случаев;
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- Ровенская область - 125 случаев;
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- Сумская область - 289 случаев;
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- Тернопольская область - 276 случаев;
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- Харьковская область - 456 случаев;
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- Херсонская область - 86 случаев;
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- Хмельницкая область - 198 случаев;
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- Черкасская область - 247 случаев;
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- Черновицкая область - 384 случая;
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- Черниговская область - 129 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".