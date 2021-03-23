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"Британский" штамм COVID-19 циркулирует по всей Украине: в Минздраве рассказали, чем он опасен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. “Британский” штамм COVID-19 сейчас распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По всей территории нашей страны сейчас распространен „британский“ штамм вируса. Этот штамм вируса более агрессивный, поражает молодых людей, он скорее передается и вызывает тяжелое течение болезни. С этим в первую очередь связанно количество госпитализаций, значительно возросшее во время третьей волны пандемии”, — рассказал Степанов.

Детали

По его словам, “британский” штамм втрое заразнее.

“Это означает, что количество больных стремительно растет, у штамма очень короткий инкубационный период — 1-3 дня, болезнь развивается очень быстро, для этого штамма характерна тяжелая клиническая картина, стремительное увеличение госпитализации связано именно с этим фактором. Вирус начал поражать младшую возрастную группу, если раньше основная группа людей, которые попадали в наши больницы составляли люди в возрасте старше 60 лет то сейчас у нас растет количество госпитализаций с гражданами, которым от 30 до 40 лет, или старше 40 лет”, — сказал министр.

Степанов отметил, что бессимптомного течения болезни практически не фиксируется.

“То есть все болезни мы фиксируем с определенной клинической картиной и очень часто это тяжелое течение болезни. Кроме органов дыхания вирус начал поражать слизистые, печень, почки и даже центральную нервную систему. Зафиксированы отдельные случаи, когда больные „британским“ штаммом умирали от физического отсутствия необходимости дышать. Хотя были при этом в абсолютной сознания. Эти данные мы получаем от наших западных коллег с которыми мы держим постоянную связь”, — рассказал он.

Степанов также отметил, что в Украине выросли риски постковидного синдрома в связи с “британским” штаммом.

“То есть люди, переболевшие COVID-19 должны затем в течение 3-6 месяцев проходить реабилитацию, по сути лечиться и количество таких людей составляет до 70%”, — добавил министр.

Дополнение

Ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили новые опасные мутации “британского” штамма коронавируса в Украине, проведя секвенирование 17-ти образцов, отобранных у больных Киевской и Ивано-Франковской области.

4 марта Минздрав Украины официально заявил, что в стране зафиксировали циркуляцию “британского” штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области. Киев сообщил об этом Всемирную организацию здравоохранения.

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