"Британский" штамм COVID-19 циркулирует по всей Украине: в Минздраве рассказали, чем он опасен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. “Британский” штамм COVID-19 сейчас распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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“По всей территории нашей страны сейчас распространен „британский“ штамм вируса. Этот штамм вируса более агрессивный, поражает молодых людей, он скорее передается и вызывает тяжелое течение болезни. С этим в первую очередь связанно количество госпитализаций, значительно возросшее во время третьей волны пандемии”, — рассказал Степанов.
Детали
По его словам, “британский” штамм втрое заразнее.
“Это означает, что количество больных стремительно растет, у штамма очень короткий инкубационный период — 1-3 дня, болезнь развивается очень быстро, для этого штамма характерна тяжелая клиническая картина, стремительное увеличение госпитализации связано именно с этим фактором. Вирус начал поражать младшую возрастную группу, если раньше основная группа людей, которые попадали в наши больницы составляли люди в возрасте старше 60 лет то сейчас у нас растет количество госпитализаций с гражданами, которым от 30 до 40 лет, или старше 40 лет”, — сказал министр.
Степанов отметил, что бессимптомного течения болезни практически не фиксируется.
“То есть все болезни мы фиксируем с определенной клинической картиной и очень часто это тяжелое течение болезни. Кроме органов дыхания вирус начал поражать слизистые, печень, почки и даже центральную нервную систему. Зафиксированы отдельные случаи, когда больные „британским“ штаммом умирали от физического отсутствия необходимости дышать. Хотя были при этом в абсолютной сознания. Эти данные мы получаем от наших западных коллег с которыми мы держим постоянную связь”, — рассказал он.
Степанов также отметил, что в Украине выросли риски постковидного синдрома в связи с “британским” штаммом.
“То есть люди, переболевшие COVID-19 должны затем в течение 3-6 месяцев проходить реабилитацию, по сути лечиться и количество таких людей составляет до 70%”, — добавил министр.
Дополнение
Ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили новые опасные мутации “британского” штамма коронавируса в Украине, проведя секвенирование 17-ти образцов, отобранных у больных Киевской и Ивано-Франковской области.
4 марта Минздрав Украины официально заявил, что в стране зафиксировали циркуляцию “британского” штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области. Киев сообщил об этом Всемирную организацию здравоохранения.