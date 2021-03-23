"Постковидный" синдром: в Украине до 70% переболевших COVID-19 нуждаются в реабилитации

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“У нас выросли риски „постковидного“ синдрома в связи с „британским“ штаммом. То есть люди, переболевшие COVID-19 потом от 3 до 6 месяцев должны проходить реабилитацию, по сути дела лечиться. Количество людей сейчас уже составляет до 70%”, — рассказал Степанов.

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Кандидат психологических наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева рассказала, что суицидальное поведение при COVID-19 определяется психологической реакцией на пандемию, психическими нарушениями у пациентов вследствие заболевания COVID-19 и “постковидным” синдромом, а также может быть обусловлена другими причинами.



Степанов заявил, что “британский” штамм COVID-19 сейчас распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.