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21:00 • 36939 просмотра

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20:50 • 53497 просмотра

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"Постковидный" синдром: в Украине до 70% переболевших COVID-19 нуждаются в реабилитации

"Постковидный" синдром: в Украине до 70% переболевших COVID-19 нуждаются в реабилитации

Киев  •  УНН

 • 17857 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине выросли риски “постковидного” синдрома. До 70% переболевших COVID-19 нуждаются в от 3 до 6 месяцев дополнительной реабилитации. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“У нас выросли риски „постковидного“ синдрома в связи с „британским“ штаммом. То есть люди, переболевшие COVID-19 потом от 3 до 6 месяцев должны проходить реабилитацию, по сути дела лечиться. Количество людей сейчас уже составляет до 70%”, — рассказал Степанов.

Дополнение

Кандидат психологических наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева рассказала, что суицидальное поведение при COVID-19 определяется психологической реакцией на пандемию, психическими нарушениями у пациентов вследствие заболевания COVID-19 и “постковидным” синдромом, а также может быть обусловлена другими причинами.

Степанов заявил, что “британский” штамм COVID-19 сейчас распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.

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