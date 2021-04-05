"Постковидный" синдром: врач назвал самые частые осложнения, на которые жалуются украинцы

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"Есть определение "постковидного" синдрома. На самом деле, это продолжительность проявлений, жалоб, симптомов, которая по времени имеет 12 и больше недель от начала заболевания. Если говорить о симптомах, то они могут проявляться со стороны практически любой системы - это и в первую очередь дыхательная система, сердечно-сосудистая, нервная система. Наиболее типичными, частыми жалобами среди пациентов, если мы говорим о "постковидном" синдроме, являются изменения со стороны дыхательной системы. Действительно, те инфильтративные изменения на рентгенограммах или компьютерных томограммах органов грудной полости довольно часто у пациентов субтотальные или вообще тотальные", - рассказал Дубров.

Детали

По его словам, после тяжелого течения коронавирусной болезни длительное время пациенты нуждаются во вспомогательной респираторной поддержке, даже если у них уже нет репликаций вируса, то есть когда ПЦР-тест является отрицательным.

"Следующие изменения - со стороны сердечно-сосудистой системы. Пока в Украине частота миокардитов, связанных с вирусом SARS-CoV-2, четко не анализировалась, но она, мне так кажется, субъективно меньше, чем в других странах развитых. Например, китайцы в своих исследованиях пишут, что частота миокардита составляет от 7 до 23% у больных, которые болели COVID-19. Конечно, степень осложнений коррелирует с тяжестью самого заболевания, особенно, если мы говорим об осложнениях со стороны дыхательной системы", - сказал Дубров.

Он отметил, что среди симптомов есть и неврологические расстройства, длительная слабость.

"Я думаю, что большее количество людей, которые переболели, могут подтвердить, что в течение нескольких недель как минимум, даже при нетяжелом течении коронавирусной болезни, есть нарушение сна и выраженная слабость. Также среди наиболее частых жалоб и нарушений, мне кажется, следует отметить когнитивные расстройства. То есть, нарушения памяти, нарушения высшей функции нервной системы", - рассказал профессор.

Дубров отметил, что на сегодня в Украине нет четких рекомендаций или медикаментозного лечения "постковидного" состояния, и большинство рекомендаций ЕС и США сводятся к восстановительной терапии, физической реабилитации, полноценному питанию, нормальному сну.

"Но, конечно, у ряда пациентов, у которых имеются выраженные жалобы или на сердцебиение, или нарушения ритма, или на жалобы со стороны дыхательной системы - они требуют дополнительного скрининга, то есть дополнительного медикаментозного обследования с целью определения проблем со стороны той или другой системы и при необходимости - коррекции", - добавил Дубров.

Дополнение

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине выросли риски "постковидного" синдрома. До 70% переболевших COVID-19 необходимо от 3 до 6 месяцев дополнительной реабилитации.

Ранее Степанов заявил, что "британский" штамм COVID-19 распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.