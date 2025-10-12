Посол США у Ізраїлі висміяв британську міністерку через заяву про роль Лондона в угоді щодо Гази

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі різко відреагував на слова британської міністерки освіти Бріджит Філіпсон, яка заявила, що Велика Британія нібито відіграла "ключову роль за лаштунками" у дипломатичних зусиллях із забезпечення перемир’я в Газі. Про це американський дипломат написав на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

У неділю Філіпсон у ефірі Sky News зазначила, що британський уряд активно сприяв формуванню мирної угоди. Однак американський дипломат не залишив її твердження без коментаря.

Запевняю вас, вона марить. Вона може подякувати Дональду Трампу – просто щоб розставити всі крапки над "і"