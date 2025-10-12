Посол США в Израиле высмеял британского министра из-за заявления о роли Лондона в соглашении по Газе

$41.510.00
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12:27 • 11612 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 65981 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 92564 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 50107 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 51952 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 40652 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 30246 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 38116 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 44305 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте накануне саммита в Газе12 октября, 06:43 • 6974 просмотра
Россия «заморозила» Фонд национального благосостояния: пенсии граждан РФ под угрозой12 октября, 07:19 • 12667 просмотра
Ибица и Форментера утопают в воде: непогода парализовала движение транспорта на островахPhoto12 октября, 07:41 • 13495 просмотра
Педофил и бывший фронтмен Lostprophets Иэн Уоткинс погиб в тюрьме после нападения12 октября, 08:59 • 9704 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24 • 11988 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
14:28 • 11692 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 66005 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 92584 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 41536 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 76935 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Абдель Фаттах эль-Сиси
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Израиль
Сектор Газа
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24 • 12219 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 45824 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 50032 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 51942 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 117733 просмотра
Северный поток
Facebook
Financial Times
ATACMS
Бильд

Посол США в Израиле высмеял британского министра из-за заявления о роли Лондона в соглашении по Газе

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Посол США в Израиле Майк Хакаби высмеял слова британского министра образования Бриджит Филипсон относительно «ключевой роли» Великобритании в перемирии в Газе. Хакаби заявил, что она «бредит» и поблагодарил Дональда Трампа.

Посол США в Израиле высмеял британского министра из-за заявления о роли Лондона в соглашении по Газе

Посол США в Израиле Майк Хакаби резко отреагировал на слова британского министра образования Бриджит Филипсон, которая заявила, что Великобритания якобы сыграла "ключевую роль за кулисами" в дипломатических усилиях по обеспечению перемирия в Газе. Об этом американский дипломат написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

В воскресенье Филипсон в эфире Sky News отметила, что британское правительство активно способствовало формированию мирного соглашения. Однако американский дипломат не оставил ее утверждения без комментария. 

Уверяю вас, она бредит. Она может поблагодарить Дональда Трампа – просто чтобы расставить все точки над "и" 

– написал Хакаби в соцсети.

Вице-президент США подтвердил удержание ХАМАС 20 живых заложников, их освободят в течение 24 часов12.10.25, 17:21 • 1582 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты
Сектор Газа