Посол США в Израиле высмеял британского министра из-за заявления о роли Лондона в соглашении по Газе
Киев • УНН
Посол США в Израиле Майк Хакаби высмеял слова британского министра образования Бриджит Филипсон относительно «ключевой роли» Великобритании в перемирии в Газе. Хакаби заявил, что она «бредит» и поблагодарил Дональда Трампа.
Посол США в Израиле Майк Хакаби резко отреагировал на слова британского министра образования Бриджит Филипсон, которая заявила, что Великобритания якобы сыграла "ключевую роль за кулисами" в дипломатических усилиях по обеспечению перемирия в Газе. Об этом американский дипломат написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
В воскресенье Филипсон в эфире Sky News отметила, что британское правительство активно способствовало формированию мирного соглашения. Однако американский дипломат не оставил ее утверждения без комментария.
Уверяю вас, она бредит. Она может поблагодарить Дональда Трампа – просто чтобы расставить все точки над "и"
