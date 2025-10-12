Посол США в Израиле высмеял британского министра из-за заявления о роли Лондона в соглашении по Газе

Посол США в Израиле Майк Хакаби резко отреагировал на слова британского министра образования Бриджит Филипсон, которая заявила, что Великобритания якобы сыграла "ключевую роль за кулисами" в дипломатических усилиях по обеспечению перемирия в Газе. Об этом американский дипломат написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

В воскресенье Филипсон в эфире Sky News отметила, что британское правительство активно способствовало формированию мирного соглашения. Однако американский дипломат не оставил ее утверждения без комментария.

Уверяю вас, она бредит. Она может поблагодарить Дональда Трампа – просто чтобы расставить все точки над "и"