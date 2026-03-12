Посланець глави кремля кирило дмитрієв заявив у четвер, що обговорив поточну енергетичну кризу зі своїми американськими колегами в межах зустрічі робочої групи з економіки США та рф, що відбулася у Флориді, пише УНН.

Деталі

дмитрієв у телеграм-каналі заявив, що за дорученням глави кремля володимира путіна провів зустрічі у США з керівниками робочої групи з економічної співпраці між росією та США.

Посланець путіна заявив на цьому тлі, що нібито "багато країн", зокрема згадавши і США, нібито "починають краще розуміти", як він сказав, "ключову, системотворчу роль російських нафти та газу у забезпеченні стабільності світової економіки", також при цьому згадавши про санкції проти рф.

"Обговорили як перспективні проєкти, здатні сприяти відновленню російсько-американських відносин, так і поточну кризову ситуацію на світових енергетичних ринках", - сказав дмитрієв.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф, як зазначає Reuters, заявив, що команди обговорили "різні теми" та домовилися підтримувати зв'язок.

Серед інших учасників були Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, та радник Білого дому Джош Груенбаум.

Доповнення

Майже 20 мільйонів барелів нафти на добу – приблизно п'ята частина світового виробництва – було заблоковано в Перській затоці з моменту фактичного закриття Ормузької протоки невдовзі після початку спільної ізраїльсько-американської операції проти Ірану 28 лютого.