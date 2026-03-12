$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
07:14 • 664 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 14850 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 33837 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 35105 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 30443 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 37259 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 34055 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39141 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34867 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45170 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Посланець путіна заявив, що обговорив з Віткоффом і Кушнером енергетичну кризу та згадав про газ і нафту рф

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

кирило дмитрієв зустрівся у Флориді зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили стабільність ринків на тлі блокування Ормузької протоки.

Посланець путіна заявив, що обговорив з Віткоффом і Кушнером енергетичну кризу та згадав про газ і нафту рф

Посланець глави кремля кирило дмитрієв заявив у четвер, що обговорив поточну енергетичну кризу зі своїми американськими колегами в межах зустрічі робочої групи з економіки США та рф, що відбулася у Флориді, пише УНН.

Деталі

дмитрієв у телеграм-каналі заявив, що за дорученням глави кремля володимира путіна провів зустрічі у США з керівниками робочої групи з економічної співпраці між росією та США.

Посланець путіна заявив на цьому тлі, що нібито "багато країн", зокрема згадавши і США, нібито "починають краще розуміти", як він сказав, "ключову, системотворчу роль російських нафти та газу у забезпеченні стабільності світової економіки", також при цьому згадавши про санкції проти рф.

"Обговорили як перспективні проєкти, здатні сприяти відновленню російсько-американських відносин, так і поточну кризову ситуацію на світових енергетичних ринках", - сказав дмитрієв.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф, як зазначає Reuters, заявив, що команди обговорили "різні теми" та домовилися підтримувати зв'язок.

Серед інших учасників були Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, та радник Білого дому Джош Груенбаум.

Доповнення

Майже 20 мільйонів барелів нафти на добу – приблизно п'ята частина світового виробництва – було заблоковано в Перській затоці з моменту фактичного закриття Ормузької протоки невдовзі після початку спільної ізраїльсько-американської операції проти Ірану 28 лютого.

Юлія Шрамко

