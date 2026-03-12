$43.860.0351.040.33
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
11 марта, 19:47
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливо
11 марта, 14:45
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
11 марта, 13:06
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
11 марта, 12:47
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключение
11 марта, 08:06
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
10 марта, 17:36
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Посланник Путина заявил, что обсудил с Виткоффом и Кушнером энергетический кризис и упомянул о газе и нефти РФ

Киев • УНН

 1410 просмотра

Кирилл Дмитриев встретился во Флориде со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили стабильность рынков на фоне блокирования Ормузского пролива.

Посланник Путина заявил, что обсудил с Виткоффом и Кушнером энергетический кризис и упомянул о газе и нефти РФ

Посланник главы кремля кирилл дмитриев заявил в четверг, что обсудил текущий энергетический кризис со своими американскими коллегами в рамках встречи рабочей группы по экономике США и рф, состоявшейся во Флориде, пишет УНН.

Подробности

дмитриев в телеграм-канале заявил, что по поручению главы кремля владимира путина провел встречи в США с руководителями рабочей группы по экономическому сотрудничеству между россией и США.

Посланник путина заявил на этом фоне, что якобы "многие страны", в том числе упомянув и США, якобы "начинают лучше понимать", как он сказал, "ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики", также при этом упомянув о санкциях против рф.

"Обсудили как перспективные проекты, способные способствовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках", - сказал дмитриев.

Специальный посланник США Стив Уиткофф, как отмечает Reuters, заявил, что команды обсудили "различные темы" и договорились поддерживать связь.

Среди других участников были Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, и советник Белого дома Джош Груенбаум.

Дополнение

Почти 20 миллионов баррелей нефти в сутки – примерно пятая часть мирового производства – было заблокировано в Персидском заливе с момента фактического закрытия Ормузского пролива вскоре после начала совместной израильско-американской операции против Ирана 28 февраля.

Юлия Шрамко

