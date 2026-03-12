Посланник главы кремля кирилл дмитриев заявил в четверг, что обсудил текущий энергетический кризис со своими американскими коллегами в рамках встречи рабочей группы по экономике США и рф, состоявшейся во Флориде, пишет УНН.

Подробности

дмитриев в телеграм-канале заявил, что по поручению главы кремля владимира путина провел встречи в США с руководителями рабочей группы по экономическому сотрудничеству между россией и США.

Посланник путина заявил на этом фоне, что якобы "многие страны", в том числе упомянув и США, якобы "начинают лучше понимать", как он сказал, "ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики", также при этом упомянув о санкциях против рф.

"Обсудили как перспективные проекты, способные способствовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках", - сказал дмитриев.

Специальный посланник США Стив Уиткофф, как отмечает Reuters, заявил, что команды обсудили "различные темы" и договорились поддерживать связь.

Среди других участников были Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, и советник Белого дома Джош Груенбаум.

Дополнение

Почти 20 миллионов баррелей нефти в сутки – примерно пятая часть мирового производства – было заблокировано в Персидском заливе с момента фактического закрытия Ормузского пролива вскоре после начала совместной израильско-американской операции против Ирана 28 февраля.