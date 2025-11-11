$41.960.02
Посівна-2025: озимими засіяли 94% від запланованого, 6 областей сівбу завершили

Київ • УНН

 • 2484 перегляди

Станом на 11 листопада в Україні засіяно 6,2 млн га озимих культур, що становить 94,5% від запланованих площ. Сівбу зернових повністю завершили аграрії шести областей.

Посівна-2025: озимими засіяли 94% від запланованого, 6 областей сівбу завершили

В Україні аграрії засіяли 6,2 млн га озимих культур, або 94,5% запланованих полів, сівбу зернових завершили вже 6 областей, повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.

Станом на 11 листопада українські аграрії засіяли 6 194,5 тис. га озимих культур. Це 94,5% від прогнозованих площ

- повідомили у міністерстві.

Зокрема, посіяно:

  • озимої пшениці – 4 507,6 тис. га;
    • озимого ячменю – 544,2 тис. га;
      • озимого жита – 66,1 тис. га.

        Серед лідерів за посівами зернових культур – Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська області. 

        Сівбу зернових вже завершили у Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях. 

        Озимого ріпаку засіяно 1 076,7 тис. га. Найбільше – у Одеській, Вінницькій та Миколаївській областях. 

        Повністю завершили сівбу ріпаку аграрії 14 областей.

        Юлія Шрамко

        ЕкономікаАгроновини
        Рівненська область
        Вінницька область
        Миколаївська область
        Івано-Франківська область
        Полтавська область
        Одеська область
        Закарпатська область
        Дніпропетровська область
        Запорізька область
        Чернігівська область
        Україна