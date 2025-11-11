Посівна-2025: озимими засіяли 94% від запланованого, 6 областей сівбу завершили
Київ • УНН
Станом на 11 листопада в Україні засіяно 6,2 млн га озимих культур, що становить 94,5% від запланованих площ. Сівбу зернових повністю завершили аграрії шести областей.
В Україні аграрії засіяли 6,2 млн га озимих культур, або 94,5% запланованих полів, сівбу зернових завершили вже 6 областей, повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.
Станом на 11 листопада українські аграрії засіяли 6 194,5 тис. га озимих культур. Це 94,5% від прогнозованих площ
Зокрема, посіяно:
- озимої пшениці – 4 507,6 тис. га;
- озимого ячменю – 544,2 тис. га;
- озимого жита – 66,1 тис. га.
Серед лідерів за посівами зернових культур – Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська області.
Сівбу зернових вже завершили у Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях.
Озимого ріпаку засіяно 1 076,7 тис. га. Найбільше – у Одеській, Вінницькій та Миколаївській областях.
Повністю завершили сівбу ріпаку аграрії 14 областей.