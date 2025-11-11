Посевная-2025: озимыми засеяно 94% от запланированного, 6 областей сев завершили
Киев • УНН
По состоянию на 11 ноября в Украине засеяно 6,2 млн га озимых культур, что составляет 94,5% от запланированных площадей. Сев зерновых полностью завершили аграрии шести областей.
По состоянию на 11 ноября украинские аграрии засеяли 6 194,5 тыс. га озимых культур. Это 94,5% от прогнозируемых площадей
В частности, посеяно:
- озимой пшеницы – 4 507,6 тыс. га;
- озимого ячменя – 544,2 тыс. га;
- озимой ржи – 66,1 тыс. га.
Среди лидеров по посевам зерновых культур – Одесская, Днепропетровская и Николаевская области.
Сев зерновых уже завершили в Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Полтавской, Ровенской и Черниговской областях.
Озимого рапса засеяно 1 076,7 тыс. га. Больше всего – в Одесской, Винницкой и Николаевской областях.
Полностью завершили сев рапса аграрии 14 областей.