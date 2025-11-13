Пошук компромісів у торгівлі триває: ЄС та США узгоджують взаємний доступ до ринків - Вloomberg
Київ • УНН
Європейський Союз розробляє план у рамках наступного етапу торговельної угоди зі США. Серед ключових аспектів плану: митні тарифи, інвестиції у стратегічні сфери, усунення технічних бар'єрів та створення груп з питань економічної безпеки.
Європейський Союз розробляє план у рамках наступного етапу торговельної угоди з США. Сторони мають погодити мита, доступ до ринків, стандарти, співпрацю у сферах природного газу, металів та мікросхем.
Пише УНН із посиланням на Вloomberg.
Деталі
У відповідь на пропозиції Вашингтона щодо перегляду правил ЄС, які шкодять американському бізнесу, Брюссель готує план реалізації наступного етапу торговельної угоди з американською стороною.
План зосереджений на таких сферах, як тарифи та доступ до ринків, стандарти, цифрова торгівля, технічні бар'єри та співпраця щодо сталі та алюмінію.
Готується створення робочої групи з питань економічної безпеки.
Також ідеться про узгодження стратегічних закупівель; заплановано інвестиції, зокрема у скраплений природний газ.
Угода, укладена між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Дональдом Трампом у серпні 2025 року, встановила 15% тариф на більшість товарів ЄС, що імпортуються до США.
Серед них - товари автовиробництва.
Водночас ЄС прагне забезпечити, щоб стежка у 15% також поширювалася на інші галузі промисловості, на які США можуть бути спрямовати секторальні мита в майбутньому.
Речник Європейської комісії відмовився коментувати план, але підтвердив, що ЄС співпрацює з США як на політичному, так і на технічному рівні, пише Вloomberg.
Нагадаємо
США та ЄС уклали масштабну торговельну угоду, за якою ЄС придбає енергоносіїв на $750 млрд та інвестує в США на $600 млрд. ЄС також відкриє свої країни для торгівлі за нульовим тарифом, включаючи військову техніку.
Сполучені Штати повністю підтримують використання Європейським Союзом заморожених російських активів для підтримки України. ЄС пропонує використовувати до 185 млрд євро російських суверенних активів, заморожених в Європі, без їх конфіскації.
США та Узбекистан уклали торговельно-економічну угоду - Трамп07.11.25, 07:19 • 4164 перегляди