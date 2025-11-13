Пошук компромісів у торгівлі триває: ЄС та США узгоджують взаємний доступ до ринків - Вloomberg

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7402 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20269 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51754 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33475 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33271 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70394 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42476 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39379 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37423 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33311 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57398 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11423 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22163 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10409 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 3764 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51754 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70394 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57621 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46767 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103701 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54876 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54836 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44668 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83041 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82605 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Пошук компромісів у торгівлі триває: ЄС та США узгоджують взаємний доступ до ринків - Вloomberg

Київ • УНН

 • 2268 перегляди

Європейський Союз розробляє план у рамках наступного етапу торговельної угоди зі США. Серед ключових аспектів плану: митні тарифи, інвестиції у стратегічні сфери, усунення технічних бар'єрів та створення груп з питань економічної безпеки.

Пошук компромісів у торгівлі триває: ЄС та США узгоджують взаємний доступ до ринків - Вloomberg

Європейський Союз розробляє план у рамках наступного етапу торговельної угоди з США. Сторони мають погодити мита, доступ до ринків, стандарти, співпрацю у сферах природного газу, металів та мікросхем.

Пише УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

У відповідь на пропозиції Вашингтона щодо перегляду правил ЄС, які шкодять американському бізнесу, Брюссель готує план реалізації наступного етапу торговельної угоди з американською стороною.

План зосереджений на таких сферах, як тарифи та доступ до ринків, стандарти, цифрова торгівля, технічні бар'єри та співпраця щодо сталі та алюмінію.

Готується створення робочої групи з питань економічної безпеки.

Також ідеться про узгодження стратегічних закупівель; заплановано інвестиції, зокрема у скраплений природний газ.

Угода, укладена між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Дональдом Трампом у серпні 2025 року, встановила 15% тариф на більшість товарів ЄС, що імпортуються до США.

Серед них - товари автовиробництва.

Водночас ЄС прагне забезпечити, щоб стежка у 15% також поширювалася на інші галузі промисловості, на які США можуть бути спрямовати секторальні мита в майбутньому.

Речник Європейської комісії відмовився коментувати план, але підтвердив, що ЄС співпрацює з США як на політичному, так і на технічному рівні, пише Вloomberg.

Нагадаємо

США та ЄС уклали масштабну торговельну угоду, за якою ЄС придбає енергоносіїв на $750 млрд та інвестує в США на $600 млрд. ЄС також відкриє свої країни для торгівлі за нульовим тарифом, включаючи військову техніку.

Сполучені Штати повністю підтримують використання Європейським Союзом заморожених російських активів для підтримки України. ЄС пропонує використовувати до 185 млрд євро російських суверенних активів, заморожених в Європі, без їх конфіскації.

США та Узбекистан уклали торговельно-економічну угоду - Трамп07.11.25, 07:19 • 4164 перегляди

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Урсула фон дер Ляєн