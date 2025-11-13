$42.040.02
Поиск компромиссов в торговле продолжается: ЕС и США согласовывают взаимный доступ к рынкам - Bloomberg

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Европейский Союз разрабатывает план в рамках следующего этапа торгового соглашения с США. Среди ключевых аспектов плана: таможенные тарифы, инвестиции в стратегические сферы, устранение технических барьеров и создание групп по вопросам экономической безопасности.

Поиск компромиссов в торговле продолжается: ЕС и США согласовывают взаимный доступ к рынкам - Bloomberg

Европейский Союз разрабатывает план в рамках следующего этапа торгового соглашения с США. Стороны должны согласовать пошлины, доступ к рынкам, стандарты, сотрудничество в сферах природного газа, металлов и микросхем.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В ответ на предложения Вашингтона по пересмотру правил ЕС, которые вредят американскому бизнесу, Брюссель готовит план реализации следующего этапа торгового соглашения с американской стороной.

План сосредоточен на таких сферах, как тарифы и доступ к рынкам, стандарты, цифровая торговля, технические барьеры и сотрудничество по стали и алюминию.

Готовится создание рабочей группы по вопросам экономической безопасности.

Также речь идет о согласовании стратегических закупок; запланированы инвестиции, в частности в сжиженный природный газ.

Соглашение, заключенное между президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом в августе 2025 года, установило 15% тариф на большинство товаров ЕС, импортируемых в США.

Среди них - товары автопроизводства.

В то же время ЕС стремится обеспечить, чтобы ставка в 15% также распространялась на другие отрасли промышленности, на которые США могут быть направлены секторальные пошлины в будущем.

Представитель Европейской комиссии отказался комментировать план, но подтвердил, что ЕС сотрудничает с США как на политическом, так и на техническом уровне, пишет Bloomberg.

Напомним

США и ЕС заключили масштабное торговое соглашение, по которому ЕС приобретет энергоносителей на $750 млрд и инвестирует в США на $600 млрд. ЕС также откроет свои страны для торговли по нулевому тарифу, включая военную технику.

Соединенные Штаты полностью поддерживают использование Европейским Союзом замороженных российских активов для поддержки Украины. ЕС предлагает использовать до 185 млрд евро российских суверенных активов, замороженных в Европе, без их конфискации.

США и Узбекистан заключили торгово-экономическое соглашение - Трамп07.11.25, 07:19 • 4147 просмотров

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Урсула фон дер Ляйен