США и Узбекистан заключили торгово-экономическое соглашение - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил о торговом соглашении США с Узбекистаном. Оно предусматривает инвестиции более $100 миллиардов в американскую экономику в течение десяти лет.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения между Соединенными Штатами и Узбекистаном, в рамках которого предусмотрены инвестиции в американскую экономику на сумму более 100 миллиардов долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение американского лидера в Truth Social.
Я рад объявить о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединенными Штатами и Узбекистаном
Согласно договоренностям, Узбекистан планирует в течение трех лет инвестировать и закупить в США активов на сумму 35 миллиардов долларов, а за десять лет - более 100 миллиардов.
"(Деньги пойдут - ред.) в ключевые американские секторы, включая добычу критически важных полезных ископаемых, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химическую промышленность, информационные технологии и т.д.", - говорится в сообщении.
Глава Белого дома добавил, что выражает благодарность президенту Узбекистана, подчеркнув, что США надеются на долгие и плодотворные отношения между странами.
