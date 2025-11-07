США та Узбекистан уклали торговельно-економічну угоду - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив про торговельну угоду США з Узбекистаном. Вона передбачає інвестиції понад $100 мільярдів в американську економіку протягом десяти років.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про укладення торговельної угоди між Сполученими Штатами та Узбекистаном, у межах якої передбачено інвестиції в американську економіку на суму понад 100 мільярдів доларів. Про це інформує УНН з посиланням на допис американського лідера в Truth Social.
Я радий оголосити про неймовірну торговельно-економічну угоду між Сполученими Штатами та Узбекистаном
Відповідно до домовленостей, Узбекистан планує протягом трьох років інвестувати та закупити в США активів на суму 35 мільярдів доларів, а за десять років - понад 100 мільярдів.
"(Гроші підуть - ред.) у ключові американські сектори, включно з видобутком критично важливих корисних копалин, авіацією, виробництвом автозапчастин, інфраструктурою, сільським господарством, енергетикою та хімічною промисловістю, інформаційними технологіями тощо", - йдеться у повідоменні.
Глава Білого дому додав, що висловлює подяку президенту Узбекистану, підкресливши, що США сподіваються на довгі та плідні відносини між країнами.
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”07.11.25, 02:37 • 2590 переглядiв