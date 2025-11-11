Порив трубопроводу на Печерському узвозі у Києві: відключення води, загроза зсуву ґрунту
Київ • УНН
У Києві на Печерському узвозі стався порив трубопроводу діаметром 400 мм, що призвело до підтоплення підвалу будинку та можливого зсуву ґрунту. Аварія залишила без водопостачання будинки за трьома адресами.
У Києві на Печерському узвозі пізно ввечері у понеділок, 10 жовтня, стався пориву трубопроводу. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.
Деталі
За попередньою інформацією внаслідок аварії відбувається підтоплення підвального поверху 9-ти поверхового житлового будинку. Також можливий зсув ґрунту.
Пошкодження виявили на водопровідній мережі діаметром 400 мм. Аварійна бригада наразі працює над локалізацією витоку та відключенням магістралі. У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: Печерський узвіз, 6, 8, 10
Там пообіцяли, що після завершення робіт подачу води буде відновлено, "фахівці працюють, щоб якнайшвидше повернути водопостачання".
Нагадаємо
У середині жовтня споживачі правого берега Києва отримували воду в режимі пониженого тиску через перебої зі світлом.
