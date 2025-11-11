Порыв трубопровода на Печерском спуске в Киеве: отключение воды, угроза оползня
Киев • УНН
В Киеве на Печерском спуске произошел порыв трубопровода диаметром 400 мм, что привело к подтоплению подвала дома и возможному оползню. Авария оставила без водоснабжения дома по трем адресам.
В Киеве на Печерском спуске поздно вечером в понедельник, 10 октября, произошел порыв трубопровода. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.
Подробности
По предварительной информации, в результате аварии происходит подтопление подвального этажа 9-этажного жилого дома. Также возможен оползень.
Повреждение обнаружили на водопроводной сети диаметром 400 мм. Аварийная бригада сейчас работает над локализацией утечки и отключением магистрали. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение по адресам: Печерский спуск, 6, 8, 10
Там пообещали, что после завершения работ подача воды будет возобновлена, "специалисты работают, чтобы как можно быстрее вернуть водоснабжение".
Напомним
В середине октября потребители правого берега Киева получали воду в режиме пониженного давления из-за перебоев со светом.
