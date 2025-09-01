Мошенничество с водоочистными средствами: «Киевводоканал» получал от дельцов непригодные реагенты

Разоблачена организованная группа, наладившая схему поставки предприятию водоснабжения и водоотведения в столице Украины непригодных средств очистки воды.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Разоблачена организованная группа, которая поставляла ЧАО "АК "Киевводоканал" некачественные реагенты для очистки воды.

По информации следствия, мошенническая схема выглядела следующим образом:

организатор привлек в состав организованной группы директора общества с ограниченной ответственностью, которое поставляло водоканалу химические реагенты;

дорогой и качественный коагулянт хлорида железа заменили на дешевый реагент сомнительного качества. Этому способствовали подчиненные работники ООО, - говорится в отчете прокуроров;

для сокрытия подмены внесли в отчетную документацию ложные сведения, благодаря чему завладели более чем тремя миллионами гривен предприятия.

Организатору и директору ООО сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Работники ООО подозреваются в пособничестве в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним

Бывшие руководители одного из государственных теплоэнергетических предприятий Кривого Рога, по данным следствия, вывезли более 1140 водонагревателей из стратегических теплопунктов. Все это - под видом "перемещения оборудования". Организаторы и участники сделки реализовывали демонтированные трубки на местные металлобазы за наличные, без оформления бухгалтерских документов.

Проблемы с водоснабжением в оккупированном Донецке ухудшаются, воду будут подавать раз в трое суток - ЦПД СНБО