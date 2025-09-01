$41.320.06
Эксклюзив
11:39 • 1322 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
10:13 • 2878 просмотра
Посадка самолета с президентом Еврокомиссии сорвана, подозревается вмешательство РФ - Financial Times
Эксклюзив
09:15 • 42249 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 34920 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 61687 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 70997 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
1 сентября, 05:46 • 66855 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 57098 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
31 августа, 21:30 • 30799 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 23414 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
публикации
Эксклюзивы
Мошенничество с водоочистными средствами: «Киевводоканал» получал от дельцов непригодные реагенты

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Организованная группа поставляла «Киевводоканалу» некачественные реагенты для очистки воды, заменив дорогой коагулянт на дешевый аналог. Это привело к завладению более 3 млн грн предприятия.

Мошенничество с водоочистными средствами: «Киевводоканал» получал от дельцов непригодные реагенты

Разоблачена организованная группа, наладившая схему поставки предприятию водоснабжения и водоотведения в столице Украины непригодных средств очистки воды.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Разоблачена организованная группа, которая поставляла ЧАО "АК "Киевводоканал" некачественные реагенты для очистки воды.

По информации следствия, мошенническая схема выглядела следующим образом:

  • организатор привлек в состав организованной группы директора общества с ограниченной ответственностью, которое поставляло водоканалу химические реагенты;
    • дорогой и качественный коагулянт хлорида железа заменили на дешевый реагент сомнительного качества. Этому способствовали подчиненные работники ООО, - говорится в отчете прокуроров;
      • для сокрытия подмены внесли в отчетную документацию ложные сведения, благодаря чему завладели более чем тремя миллионами гривен предприятия.

        Организатору и директору ООО сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

        Работники ООО подозреваются в пособничестве в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

        Напомним

        Бывшие руководители одного из государственных теплоэнергетических предприятий Кривого Рога, по данным следствия, вывезли более 1140 водонагревателей из стратегических теплопунктов. Все это - под видом "перемещения оборудования". Организаторы и участники сделки реализовывали демонтированные трубки на местные металлобазы за наличные, без оформления бухгалтерских документов.

        Игорь Тележников

        КиевКриминал и ЧП
        Генеральный прокурор Украины
        Украина
        Кривой Рог
        Киев