Ексклюзив
11:39 • 874 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
10:13 • 2460 перегляди
Зірвано посадку літака з президентом Єврокомісії, підозрюється втручання рф - Financial Times
Ексклюзив
09:15 • 40597 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 33667 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 59318 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 68688 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 64847 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 55552 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 30580 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 23341 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 13229 перегляди
Шахрайство на засобах очищення води: "Київводоканал" отримував від ділків непридатні реагенти

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Організована група постачала "Київводоканалу" неякісні реагенти для очищення води, замінивши дорогий коагулянт на дешевий аналог. Це призвело до заволодіння понад 3 млн грн підприємства.

Шахрайство на засобах очищення води: "Київводоканал" отримував від ділків непридатні реагенти

Викрито організовану групу, яка налагодила схему постачання підприємству водопостачання та водовідведення у столиці України непридатних засобів очищення води.

Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Викрито організовану групу, яка постачала ПрАТ "АК "Київводоканал" неякісні реагенти для очищення води.

За інформацією слідства, шахрайська схема виглядала наступним чином:

  • організатор залучив до складу організованої групи директора товариства з обмеженою відповідальністю, яке постачало водоканалу хімічні реагенти;
    • дорогий та якісний коагулянт хлориду заліза замінили на дешевий реагент сумнівної якості. Цьому сприяли підлеглі працівники ТОВ, - ідеться у звіті прокурорів;
      • для приховування підміни внесли до звітної документації неправдиві відомості, завдяки чому заволоділи понад трьома мільйонами гривень підприємства.

        Організатору та директору ТОВ повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном і службовому підробленні (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

        Працівники ТОВ підозрюються в пособництві у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

        Нагадаємо

        Колишні керівники одного з державних теплоенергетичних підприємств Кривого Рогу, за даними слідства, вивезли понад 1140 водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів. Все це - під виглядом "переміщення обладнання". Організатори та учасники оборудки реалізовували демонтовані трубки на місцеві металобази за готівку, без оформлення бухгалтерських документів.

        Ігор Тележніков

        КиївКримінал та НП
        Генеральний прокурор (Україна)
        Україна
        Кривий Ріг
        Київ