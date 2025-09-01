Шахрайство на засобах очищення води: "Київводоканал" отримував від ділків непридатні реагенти

Викрито організовану групу, яка налагодила схему постачання підприємству водопостачання та водовідведення у столиці України непридатних засобів очищення води.

Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Викрито організовану групу, яка постачала ПрАТ "АК "Київводоканал" неякісні реагенти для очищення води.

За інформацією слідства, шахрайська схема виглядала наступним чином:

організатор залучив до складу організованої групи директора товариства з обмеженою відповідальністю, яке постачало водоканалу хімічні реагенти;

дорогий та якісний коагулянт хлориду заліза замінили на дешевий реагент сумнівної якості. Цьому сприяли підлеглі працівники ТОВ, - ідеться у звіті прокурорів;

для приховування підміни внесли до звітної документації неправдиві відомості, завдяки чому заволоділи понад трьома мільйонами гривень підприємства.

Організатору та директору ТОВ повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном і службовому підробленні (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Працівники ТОВ підозрюються в пособництві у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо

Колишні керівники одного з державних теплоенергетичних підприємств Кривого Рогу, за даними слідства, вивезли понад 1140 водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів. Все це - під виглядом "переміщення обладнання". Організатори та учасники оборудки реалізовували демонтовані трубки на місцеві металобази за готівку, без оформлення бухгалтерських документів.

Проблеми з водопостачанням в окупованому Донецьку погіршуються, воду подаватимуть раз на три доби - ЦПД РНБО