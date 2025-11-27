$42.300.10
Ексклюзив
15:25 • 7940 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 15198 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 12323 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 17355 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 14036 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 11889 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 15993 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 11404 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 11295 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13860 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Porsche презентував унікальний Panamera Sonderwunsch з ексклюзивним "дизайном мрії"

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Porsche представив Panamera Sonderwunsch з унікальним дизайном, створеним на замовлення. Салон поєднує розкіш лімузина та спортивного седана, демонструючи індивідуальність.

Porsche презентував унікальний Panamera Sonderwunsch з ексклюзивним "дизайном мрії"

Porsche представив унікальний Panamera Sonderwunsch – модель, створену на замовлення з ексклюзивним дизайном як зовні, так і всередині. Салон нагадує поєднання лімузина та спортивного седана, підкреслюючи індивідуальність та розкіш власника. Про це повідомляє АutoВlog, пише УНН.

Деталі

Справжня автомобільна розкіш, за словами експертів, не в стандартних рішеннях, а в можливості реалізувати власне бачення: від кольору шкіри до деталей інтер’єру. Саме це втілив новий Panamera Sonderwunsch, який демонструє увагу Porsche до найменших нюансів.

У США склали рейтинг задоволеності продажами люксових брендів авто: які у топі22.11.25, 12:50 • 4368 переглядiв

Інтер’єр Panamera Turbo Sonderwunsch втілює нашу пристрасть до втілення особистої мрії кожного клієнта в реальність з максимальною точністю та увагою до деталей 

– заявив Александра Фабіга, віцепрезидент з індивідуалізації та класичних моделей компанії.

Особливу увагу привертає колірна гамма салону: градієнт від чорного до металевого червоного "Захід сонця" прикрашає центральні частини сидінь, полиці багажника та папку з документами. Унікальний відтінок Avium Metallic використаний на оздобленні центральної консолі, перемикачах та деталях Sport Chrono. Дверні ручки, решітки динаміків на дверних панелях та окантовка сидінь також виконані в цьому кольорі, створюючи гармонійну єдність інтер’єру та екстер’єру.

Porsche Panamera Sonderwunsch був обраний для участі у фестивалі Porsche у Дубаї, демонструючи поєднання індивідуальності, стилю та технічної досконалості.

Збитки Porsche перевищили мільярд євро через перегляд планів з електромобілів24.10.25, 20:30 • 3328 переглядiв

Степан Гафтко

