Porsche презентував унікальний Panamera Sonderwunsch з ексклюзивним "дизайном мрії"

Porsche представив унікальний Panamera Sonderwunsch – модель, створену на замовлення з ексклюзивним дизайном як зовні, так і всередині. Салон нагадує поєднання лімузина та спортивного седана, підкреслюючи індивідуальність та розкіш власника. Про це повідомляє АutoВlog, пише УНН.

Деталі

Справжня автомобільна розкіш, за словами експертів, не в стандартних рішеннях, а в можливості реалізувати власне бачення: від кольору шкіри до деталей інтер’єру. Саме це втілив новий Panamera Sonderwunsch, який демонструє увагу Porsche до найменших нюансів.

Інтер’єр Panamera Turbo Sonderwunsch втілює нашу пристрасть до втілення особистої мрії кожного клієнта в реальність з максимальною точністю та увагою до деталей – заявив Александра Фабіга, віцепрезидент з індивідуалізації та класичних моделей компанії.

Особливу увагу привертає колірна гамма салону: градієнт від чорного до металевого червоного "Захід сонця" прикрашає центральні частини сидінь, полиці багажника та папку з документами. Унікальний відтінок Avium Metallic використаний на оздобленні центральної консолі, перемикачах та деталях Sport Chrono. Дверні ручки, решітки динаміків на дверних панелях та окантовка сидінь також виконані в цьому кольорі, створюючи гармонійну єдність інтер’єру та екстер’єру.

Porsche Panamera Sonderwunsch був обраний для участі у фестивалі Porsche у Дубаї, демонструючи поєднання індивідуальності, стилю та технічної досконалості.

