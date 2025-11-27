Porsche представил уникальный Panamera Sonderwunsch с эксклюзивным «дизайном мечты»

Porsche представил уникальный Panamera Sonderwunsch – модель, созданную на заказ с эксклюзивным дизайном как снаружи, так и внутри. Салон напоминает сочетание лимузина и спортивного седана, подчеркивая индивидуальность и роскошь владельца. Об этом сообщает АutoВlog, пишет УНН.

Настоящая автомобильная роскошь, по словам экспертов, не в стандартных решениях, а в возможности реализовать собственное видение: от цвета кожи до деталей интерьера. Именно это воплотил новый Panamera Sonderwunsch, который демонстрирует внимание Porsche к мельчайшим нюансам.

Интерьер Panamera Turbo Sonderwunsch воплощает нашу страсть к воплощению личной мечты каждого клиента в реальность с максимальной точностью и вниманием к деталям