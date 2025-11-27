$42.300.10
Эксклюзив
15:25 • 9810 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 16508 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 13040 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 18494 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 14750 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 12093 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 16144 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 11462 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 11334 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13902 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 6816 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Покровск
Китай
Техника
Социальная сеть
Фильм
ТикТок
Boeing Starliner

Porsche представил уникальный Panamera Sonderwunsch с эксклюзивным «дизайном мечты»

Киев

 • 466 просмотра

Porsche представил Panamera Sonderwunsch с уникальным дизайном, созданным на заказ. Салон сочетает роскошь лимузина и спортивного седана, демонстрируя индивидуальность.

Porsche представил уникальный Panamera Sonderwunsch с эксклюзивным «дизайном мечты»

Porsche представил уникальный Panamera Sonderwunsch – модель, созданную на заказ с эксклюзивным дизайном как снаружи, так и внутри. Салон напоминает сочетание лимузина и спортивного седана, подчеркивая индивидуальность и роскошь владельца. Об этом сообщает АutoВlog, пишет УНН.

Детали

Настоящая автомобильная роскошь, по словам экспертов, не в стандартных решениях, а в возможности реализовать собственное видение: от цвета кожи до деталей интерьера. Именно это воплотил новый Panamera Sonderwunsch, который демонстрирует внимание Porsche к мельчайшим нюансам.

В США составили рейтинг удовлетворенности продажами люксовых брендов авто: какие в топе22.11.25, 12:50 • 4368 просмотров

Интерьер Panamera Turbo Sonderwunsch воплощает нашу страсть к воплощению личной мечты каждого клиента в реальность с максимальной точностью и вниманием к деталям 

– заявила Александра Фабига, вице-президент по индивидуализации и классическим моделям компании.

Особое внимание привлекает цветовая гамма салона: градиент от черного до металлического красного "Закат" украшает центральные части сидений, полки багажника и папку с документами. Уникальный оттенок Avium Metallic использован на отделке центральной консоли, переключателях и деталях Sport Chrono. Дверные ручки, решетки динамиков на дверных панелях и окантовка сидений также выполнены в этом цвете, создавая гармоничное единство интерьера и экстерьера.

Porsche Panamera Sonderwunsch был выбран для участия в фестивале Porsche в Дубае, демонстрируя сочетание индивидуальности, стиля и технического совершенства.

Убытки Porsche превысили миллиард евро из-за пересмотра планов по электромобилям24.10.25, 20:30 • 3346 просмотров

Степан Гафтко

Авто
Бренд
Porsche
Дубай
Соединённые Штаты