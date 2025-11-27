Porsche представил уникальный Panamera Sonderwunsch с эксклюзивным «дизайном мечты»
Porsche представил уникальный Panamera Sonderwunsch – модель, созданную на заказ с эксклюзивным дизайном как снаружи, так и внутри. Салон напоминает сочетание лимузина и спортивного седана, подчеркивая индивидуальность и роскошь владельца. Об этом сообщает АutoВlog, пишет УНН.
Настоящая автомобильная роскошь, по словам экспертов, не в стандартных решениях, а в возможности реализовать собственное видение: от цвета кожи до деталей интерьера. Именно это воплотил новый Panamera Sonderwunsch, который демонстрирует внимание Porsche к мельчайшим нюансам.
Интерьер Panamera Turbo Sonderwunsch воплощает нашу страсть к воплощению личной мечты каждого клиента в реальность с максимальной точностью и вниманием к деталям
Особое внимание привлекает цветовая гамма салона: градиент от черного до металлического красного "Закат" украшает центральные части сидений, полки багажника и папку с документами. Уникальный оттенок Avium Metallic использован на отделке центральной консоли, переключателях и деталях Sport Chrono. Дверные ручки, решетки динамиков на дверных панелях и окантовка сидений также выполнены в этом цвете, создавая гармоничное единство интерьера и экстерьера.
Porsche Panamera Sonderwunsch был выбран для участия в фестивале Porsche в Дубае, демонстрируя сочетание индивидуальности, стиля и технического совершенства.
