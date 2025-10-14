$41.610.01
Ексклюзив
11:53 • 2492 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 3424 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 4904 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 10639 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 13561 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 13685 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 13244 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 15433 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 15208 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
14 жовтня, 06:24 • 16406 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковці

Київ • УНН

 1248 перегляди

Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA) попереджає, що найбільш популярні пляжі Європи можуть зникнути вже за 100 років через стрімке підвищення рівня моря. З 2006 по 2018 рік рівень моря зростав на 3,7 мм на рік, що вдвічі швидше, ніж у XX столітті.

Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковці

Через стрімке підвищення рівня моря найбільш популярні пляжі Європи можуть зникнути вже за 100 років. Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA) попереджає, що узбережжя континенту зазнає масштабних змін, а деякі туристичні перлини можуть бути стерті з карти. Про це йдеться у матеріалі Еuronews, передає УНН.

Деталі

Згідно з останнім звітом EEA, рівень моря з 2006 по 2018 рік зростав на 3,7 мм на рік – удвічі швидше, ніж у XX столітті. Якщо викиди парникових газів залишаться високими, до 2100 року вода може піднятися щонайменше на 0,63 м і максимум на 1,02 м. У найгіршому сценарії, за швидкого танення полярних льодовиків, рівень моря до 2150 року може зрости на 5 метрів.

За даними голландської компанії Reinders Corporation, найбільша загроза чекає на пляж Свети-Стефан у Чорногорії – берегова лінія може скоротитися на 213 метрів. 

Свети-Стефан
Свети-Стефан

Італійський пляж Порто-Джунго на Сардинії ризикує втратити понад 100 метрів узбережжя, а португальський Прайя-де-Бенагил може зменшитися майже на 70 метрів через ерозію та надмірний туризм.

Прайя-де-Бенагил
Прайя-де-Бенагил

Північна Європа теж не застрахована: норвезький острів Вэрёй може втратити 58 метрів берегової лінії, а ісландський пляж Рейнисфьяра – понад 35 метрів. 

Рейнисфьяра 
Рейнисфьяра 

На Лазурному узбережжі Франції пляж Пляж де Мариньер відступить майже на 35 метрів, а пляж Пасяча в Дубровнику – на 31 метр. Бухта Кайнанс у Корнуоллі та французька Anse de l'Argent Faux – на 30 і 28 метрів відповідно.

Anse de l'Argent Faux
Anse de l'Argent Faux

Професор океанографії Джорджіо Будільон зазначає, що ці прогнози – не нагнітання страху, а реалістична оцінка майбутніх загроз. 

Повністю зупинити підвищення рівня моря неможливо через інерцію клімату, танення льодовиків і теплове розширення океанів. Проте ми можемо вжити заходів, щоб мінімізувати наслідки 

– повідомив Будільон.

Для змін клімату наближаються переломні точки, з загрозою кораловим рифам - учені13.10.25, 08:41 • 3000 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
