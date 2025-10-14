Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковці

Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA) попереджає, що найбільш популярні пляжі Європи можуть зникнути вже за 100 років через стрімке підвищення рівня моря. З 2006 по 2018 рік рівень моря зростав на 3,7 мм на рік, що вдвічі швидше, ніж у XX столітті.