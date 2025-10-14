Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковці
Київ • УНН
Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA) попереджає, що найбільш популярні пляжі Європи можуть зникнути вже за 100 років через стрімке підвищення рівня моря. З 2006 по 2018 рік рівень моря зростав на 3,7 мм на рік, що вдвічі швидше, ніж у XX столітті.
Через стрімке підвищення рівня моря найбільш популярні пляжі Європи можуть зникнути вже за 100 років. Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA) попереджає, що узбережжя континенту зазнає масштабних змін, а деякі туристичні перлини можуть бути стерті з карти. Про це йдеться у матеріалі Еuronews, передає УНН.
Деталі
Згідно з останнім звітом EEA, рівень моря з 2006 по 2018 рік зростав на 3,7 мм на рік – удвічі швидше, ніж у XX столітті. Якщо викиди парникових газів залишаться високими, до 2100 року вода може піднятися щонайменше на 0,63 м і максимум на 1,02 м. У найгіршому сценарії, за швидкого танення полярних льодовиків, рівень моря до 2150 року може зрости на 5 метрів.
За даними голландської компанії Reinders Corporation, найбільша загроза чекає на пляж Свети-Стефан у Чорногорії – берегова лінія може скоротитися на 213 метрів.
Італійський пляж Порто-Джунго на Сардинії ризикує втратити понад 100 метрів узбережжя, а португальський Прайя-де-Бенагил може зменшитися майже на 70 метрів через ерозію та надмірний туризм.
Північна Європа теж не застрахована: норвезький острів Вэрёй може втратити 58 метрів берегової лінії, а ісландський пляж Рейнисфьяра – понад 35 метрів.
На Лазурному узбережжі Франції пляж Пляж де Мариньер відступить майже на 35 метрів, а пляж Пасяча в Дубровнику – на 31 метр. Бухта Кайнанс у Корнуоллі та французька Anse de l’Argent Faux – на 30 і 28 метрів відповідно.
Професор океанографії Джорджіо Будільон зазначає, що ці прогнози – не нагнітання страху, а реалістична оцінка майбутніх загроз.
Повністю зупинити підвищення рівня моря неможливо через інерцію клімату, танення льодовиків і теплове розширення океанів. Проте ми можемо вжити заходів, щоб мінімізувати наслідки
