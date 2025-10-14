Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученые

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
11:53 • 1538 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 2426 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 4240 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 10341 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 13304 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 13564 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 13147 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 15393 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 15168 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 16379 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.6м/с
69%
751мм
Популярные новости
Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW14 октября, 02:36 • 12596 просмотра
"Не удается сыграть оптимальным составом": Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Азербайджаном14 октября, 03:01 • 8874 просмотра
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14 октября, 04:29 • 28110 просмотра
Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка06:35 • 6452 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен07:09 • 17848 просмотра
публикации
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 1538 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 51571 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 51603 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 58994 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 55336 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Прокудин Александр Сергеевич
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сектор Газа
Европа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 24979 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 29705 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 31182 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 30856 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 58291 просмотра
Актуальное
Золото
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-22 Raptor
Financial Times
Time (журнал)

Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученые

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Европейское агентство по окружающей среде (EEA) предупреждает, что самые популярные пляжи Европы могут исчезнуть уже через 100 лет из-за стремительного повышения уровня моря. С 2006 по 2018 год уровень моря рос на 3,7 мм в год, что вдвое быстрее, чем в XX веке.

Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученые

Из-за стремительного повышения уровня моря самые популярные пляжи Европы могут исчезнуть уже через 100 лет. Европейское агентство по окружающей среде (EEA) предупреждает, что побережье континента претерпит масштабные изменения, а некоторые туристические жемчужины могут быть стерты с карты. Об этом говорится в материале Еuronews, передает УНН.

Детали

Согласно последнему отчету EEA, уровень моря с 2006 по 2018 год рос на 3,7 мм в год – вдвое быстрее, чем в XX веке. Если выбросы парниковых газов останутся высокими, к 2100 году вода может подняться минимум на 0,63 м и максимум на 1,02 м. В худшем сценарии, при быстром таянии полярных ледников, уровень моря к 2150 году может вырасти на 5 метров.

По данным голландской компании Reinders Corporation, наибольшая угроза ждет пляж Свети-Стефан в Черногории – береговая линия может сократиться на 213 метров. 

Свети-Стефан
Свети-Стефан

Итальянский пляж Порто-Джунго на Сардинии рискует потерять более 100 метров побережья, а португальский Прайя-де-Бенагил может уменьшиться почти на 70 метров из-за эрозии и чрезмерного туризма.

Прайя-де-Бенагил
Прайя-де-Бенагил

Северная Европа тоже не застрахована: норвежский остров Вэрёй может потерять 58 метров береговой линии, а исландский пляж Рейнисфьяра – более 35 метров. 

Рейнисфьяра 
Рейнисфьяра 

На Лазурном побережье Франции пляж Пляж де Мариньер отступит почти на 35 метров, а пляж Пасяча в Дубровнике – на 31 метр. Бухта Кайнанс в Корнуолле и французская Anse de l’Argent Faux – на 30 и 28 метров соответственно.

Anse de l’Argent Faux
Anse de l’Argent Faux

Профессор океанографии Джорджио Будильон отмечает, что эти прогнозы – не нагнетание страха, а реалистичная оценка будущих угроз. 

Полностью остановить повышение уровня моря невозможно из-за инерции климата, таяния ледников и теплового расширения океанов. Однако мы можем принять меры, чтобы минимизировать последствия 

– сообщил Будильон.

Для изменений климата приближаются переломные точки, с угрозой коралловым рифам - ученые13.10.25, 08:41 • 2998 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Электроэнергия
Черногория
Франция
Европа