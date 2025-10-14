Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученые
Европейское агентство по окружающей среде (EEA) предупреждает, что самые популярные пляжи Европы могут исчезнуть уже через 100 лет из-за стремительного повышения уровня моря. С 2006 по 2018 год уровень моря рос на 3,7 мм в год, что вдвое быстрее, чем в XX веке.
Детали
Согласно последнему отчету EEA, уровень моря с 2006 по 2018 год рос на 3,7 мм в год – вдвое быстрее, чем в XX веке. Если выбросы парниковых газов останутся высокими, к 2100 году вода может подняться минимум на 0,63 м и максимум на 1,02 м. В худшем сценарии, при быстром таянии полярных ледников, уровень моря к 2150 году может вырасти на 5 метров.
По данным голландской компании Reinders Corporation, наибольшая угроза ждет пляж Свети-Стефан в Черногории – береговая линия может сократиться на 213 метров.
Итальянский пляж Порто-Джунго на Сардинии рискует потерять более 100 метров побережья, а португальский Прайя-де-Бенагил может уменьшиться почти на 70 метров из-за эрозии и чрезмерного туризма.
Северная Европа тоже не застрахована: норвежский остров Вэрёй может потерять 58 метров береговой линии, а исландский пляж Рейнисфьяра – более 35 метров.
На Лазурном побережье Франции пляж Пляж де Мариньер отступит почти на 35 метров, а пляж Пасяча в Дубровнике – на 31 метр. Бухта Кайнанс в Корнуолле и французская Anse de l’Argent Faux – на 30 и 28 метров соответственно.
Профессор океанографии Джорджио Будильон отмечает, что эти прогнозы – не нагнетание страха, а реалистичная оценка будущих угроз.
Полностью остановить повышение уровня моря невозможно из-за инерции климата, таяния ледников и теплового расширения океанов. Однако мы можем принять меры, чтобы минимизировать последствия
