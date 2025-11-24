Популярні MAGA-акаунти на X виявилися іноземними після запуску нової функції визначення місця розташування

На платформі X вибухнув масштабний інформаційний скандал: популярні прорухівські MAGA-акаунти, які активно просували меседжі "Америка понад усе", виявилися зареєстрованими в Таїланді, Нігерії, Туреччині, Східній Європі та інших країнах. Про це повідомляє DailyMail, пише УНН.

Нову функцію, що автоматично визначає країну за IP-адресою користувача, впровадили цього тижня – і вона миттєво розкрила мережу іноземних впливів.

Відомий коментатор-демократ Гаррі Сіссон назвав це "одним із найвидатніших днів на цій платформі".

Адміністрація Трампа потай розпустила департамент DOGE, створений для Ілона Маска

Те, що всі ці акаунти MAGA викриваються як спроби іноземних дій знищити Сполучені Штати, є повним виправданням демократів, таких як я та багато хто тут, які попереджали про це

Одним із найгучніших випадків став акаунт "America First" із понад 67 тис. підписників – його справжнє походження X визначив як Бангладеш. Публікації тепер супроводжуються попередженням: акаунт "намагається ввести людей в оману, змусивши їх думати, що він зі США та прихильник Трампа".

Інший профіль, "@1776General_", який описує себе як "етнічний американець і конституціоналіст", виявився базованим у Туреччині.

MAGANationX – майже 400 тис. підписників – простежили до Східної Європи. Аналогічні викриття торкнулися фан-акаунтів Іванки Трамп із Нігерії та Dark MAGA з Таїланду.

Консервативний коментатор Метт Волш відреагував жорстко: "Якщо ви не з цієї країни: нам байдуже, що ви думаєте про американську політику… Твої шахрайські дії закінчилися".

Під удар також потрапили акаунти, що видавали себе за очевидців подій у Газі та прихильників незалежності Шотландії. Частина з них виявилася пов’язаною з Іраном, що підтвердили і британські депутати.

Ці дані підтверджують те, що ми вже знали: Іран, росія та інші наші вороги прагнуть підірвати нашу демократію