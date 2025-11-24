Популярні MAGA-акаунти на X виявилися іноземними після запуску нової функції визначення місця розташування

$42.270.11
48.700.19
ukenru
08:21 • 1860 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Ексклюзив
07:12 • 16062 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 15655 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 17133 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 23467 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 30270 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 32048 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 35896 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26877 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22877 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛАPhotoVideo23 листопада, 23:56 • 18204 перегляди
"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відеоVideo24 листопада, 01:04 • 16217 перегляди
Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разівPhoto24 листопада, 02:09 • 18623 перегляди
Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат24 листопада, 02:49 • 8124 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G805:08 • 22281 перегляди
Публікації
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 16074 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 50422 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 128120 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 90829 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 95330 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 3036 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 3790 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 35409 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 46080 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 47912 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Дипломатка
Серіали

Популярні MAGA-акаунти на X виявилися іноземними після запуску нової функції визначення місця розташування

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

На платформі X запущено нову функцію, яка автоматично визначає країну за IP-адресою користувача. Вона викрила, що популярні прорухівські MAGA-акаунти зареєстровані в Таїланді, Нігерії, Туреччині та інших країнах.

Популярні MAGA-акаунти на X виявилися іноземними після запуску нової функції визначення місця розташування

На платформі X вибухнув масштабний інформаційний скандал: популярні прорухівські MAGA-акаунти, які активно просували меседжі "Америка понад усе", виявилися зареєстрованими в Таїланді, Нігерії, Туреччині, Східній Європі та інших країнах. Про це повідомляє DailyMail, пише УНН.

Деталі

Нову функцію, що автоматично визначає країну за IP-адресою користувача, впровадили цього тижня – і вона миттєво розкрила мережу іноземних впливів.

Відомий коментатор-демократ Гаррі Сіссон назвав це "одним із найвидатніших днів на цій платформі". 

Адміністрація Трампа потай розпустила департамент DOGE, створений для Ілона Маска23.11.25, 21:26 • 3902 перегляди

Те, що всі ці акаунти MAGA викриваються як спроби іноземних дій знищити Сполучені Штати, є повним виправданням демократів, таких як я та багато хто тут, які попереджали про це 

– заявив Сіссон. 

Одним із найгучніших випадків став акаунт "America First" із понад 67 тис. підписників – його справжнє походження X визначив як Бангладеш. Публікації тепер супроводжуються попередженням: акаунт "намагається ввести людей в оману, змусивши їх думати, що він зі США та прихильник Трампа".

Інший профіль, "@1776General_", який описує себе як "етнічний американець і конституціоналіст", виявився базованим у Туреччині.

MAGANationX – майже 400 тис. підписників – простежили до Східної Європи. Аналогічні викриття торкнулися фан-акаунтів Іванки Трамп із Нігерії та Dark MAGA з Таїланду.

Консервативний коментатор Метт Волш відреагував жорстко: "Якщо ви не з цієї країни: нам байдуже, що ви думаєте про американську політику… Твої шахрайські дії закінчилися".

Під удар також потрапили акаунти, що видавали себе за очевидців подій у Газі та прихильників незалежності Шотландії. Частина з них виявилася пов’язаною з Іраном, що підтвердили і британські депутати. 

Ці дані підтверджують те, що ми вже знали: Іран, росія та інші наші вороги прагнуть підірвати нашу демократію 

– заявив депутат Грем Дауні.

Після шквалу критики X тимчасово призупинив роботу нової функції й додав уточнення, що дані можуть бути неточними або пов’язаними з подорожами користувачів. Проте принципово важлива новація лишилася: тепер країну реєстрації не можна підробити вручну – система фіксує місцезнаходження за IP-адресою.

YouTube дозволить повернутися на платформу авторам, які раніше поширювали дезінформацію про COVID-1924.09.25, 09:41 • 2643 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
російська пропаганда
Вибори в США
Соціальна мережа
Блогери
Таїланд
Нігерія
Бангладеш
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Іран