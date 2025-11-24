Популярні MAGA-акаунти на X виявилися іноземними після запуску нової функції визначення місця розташування
Київ • УНН
На платформі X запущено нову функцію, яка автоматично визначає країну за IP-адресою користувача. Вона викрила, що популярні прорухівські MAGA-акаунти зареєстровані в Таїланді, Нігерії, Туреччині та інших країнах.
На платформі X вибухнув масштабний інформаційний скандал: популярні прорухівські MAGA-акаунти, які активно просували меседжі "Америка понад усе", виявилися зареєстрованими в Таїланді, Нігерії, Туреччині, Східній Європі та інших країнах. Про це повідомляє DailyMail, пише УНН.
Деталі
Нову функцію, що автоматично визначає країну за IP-адресою користувача, впровадили цього тижня – і вона миттєво розкрила мережу іноземних впливів.
Відомий коментатор-демократ Гаррі Сіссон назвав це "одним із найвидатніших днів на цій платформі".
Адміністрація Трампа потай розпустила департамент DOGE, створений для Ілона Маска23.11.25, 21:26 • 3902 перегляди
Те, що всі ці акаунти MAGA викриваються як спроби іноземних дій знищити Сполучені Штати, є повним виправданням демократів, таких як я та багато хто тут, які попереджали про це
Одним із найгучніших випадків став акаунт "America First" із понад 67 тис. підписників – його справжнє походження X визначив як Бангладеш. Публікації тепер супроводжуються попередженням: акаунт "намагається ввести людей в оману, змусивши їх думати, що він зі США та прихильник Трампа".
Інший профіль, "@1776General_", який описує себе як "етнічний американець і конституціоналіст", виявився базованим у Туреччині.
MAGANationX – майже 400 тис. підписників – простежили до Східної Європи. Аналогічні викриття торкнулися фан-акаунтів Іванки Трамп із Нігерії та Dark MAGA з Таїланду.
Консервативний коментатор Метт Волш відреагував жорстко: "Якщо ви не з цієї країни: нам байдуже, що ви думаєте про американську політику… Твої шахрайські дії закінчилися".
Під удар також потрапили акаунти, що видавали себе за очевидців подій у Газі та прихильників незалежності Шотландії. Частина з них виявилася пов’язаною з Іраном, що підтвердили і британські депутати.
Ці дані підтверджують те, що ми вже знали: Іран, росія та інші наші вороги прагнуть підірвати нашу демократію
Після шквалу критики X тимчасово призупинив роботу нової функції й додав уточнення, що дані можуть бути неточними або пов’язаними з подорожами користувачів. Проте принципово важлива новація лишилася: тепер країну реєстрації не можна підробити вручну – система фіксує місцезнаходження за IP-адресою.
YouTube дозволить повернутися на платформу авторам, які раніше поширювали дезінформацію про COVID-1924.09.25, 09:41 • 2643 перегляди