Популярные MAGA-аккаунты на X оказались иностранными после запуска новой функции определения местоположения

$42.270.11
48.700.19
ukenru
Эксклюзив
07:12 • 10385 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 11586 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 13488 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 20308 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 28145 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 30756 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 35137 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26696 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22744 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19985 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4.2м/с
77%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рабочая версия мирного плана Трампа уже отличается от ранее опубликованного документа - New York Times23 ноября, 22:54 • 10674 просмотра
В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛАPhotoVideo23 ноября, 23:56 • 14955 просмотра
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видеоVideo24 ноября, 01:04 • 12991 просмотра
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto24 ноября, 02:09 • 15361 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G805:08 • 18958 просмотра
публикации
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 10385 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 47615 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 125277 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 88148 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 92759 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 488 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 1200 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 34243 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 44933 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 46811 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Нефть марки Brent
Фокс Ньюс

Популярные MAGA-аккаунты на X оказались иностранными после запуска новой функции определения местоположения

Киев • УНН

 • 402 просмотра

На платформе X запущена новая функция, которая автоматически определяет страну по IP-адресу пользователя. Она выявила, что популярные пророссийские MAGA-аккаунты зарегистрированы в Таиланде, Нигерии, Турции и других странах.

Популярные MAGA-аккаунты на X оказались иностранными после запуска новой функции определения местоположения

На платформе X разразился масштабный информационный скандал: популярные протрамповские MAGA-аккаунты, активно продвигавшие месседжи "Америка превыше всего", оказались зарегистрированными в Таиланде, Нигерии, Турции, Восточной Европе и других странах. Об этом сообщает DailyMail, пишет УНН.

Детали

Новую функцию, автоматически определяющую страну по IP-адресу пользователя, внедрили на этой неделе – и она мгновенно раскрыла сеть иностранных влияний.

Известный комментатор-демократ Гарри Сиссон назвал это "одним из самых выдающихся дней на этой платформе". 

Администрация Трампа тайно распустила департамент DOGE, созданный для Илона Маска23.11.25, 21:26 • 3806 просмотров

То, что все эти аккаунты MAGA разоблачаются как попытки иностранных действий уничтожить Соединенные Штаты, является полным оправданием демократов, таких как я и многие здесь, которые предупреждали об этом 

– заявил Сиссон. 

Одним из самых громких случаев стал аккаунт "America First" с более чем 67 тыс. подписчиков – его истинное происхождение X определил как Бангладеш. Публикации теперь сопровождаются предупреждением: аккаунт "пытается ввести людей в заблуждение, заставив их думать, что он из США и сторонник Трампа".

Другой профиль, "@1776General_", который описывает себя как "этнический американец и конституционалист", оказался базирующимся в Турции.

MAGANationX – почти 400 тыс. подписчиков – проследили до Восточной Европы. Аналогичные разоблачения коснулись фан-аккаунтов Иванки Трамп из Нигерии и Dark MAGA из Таиланда.

Консервативный комментатор Мэтт Уолш отреагировал жестко: "Если вы не из этой страны: нам безразлично, что вы думаете об американской политике… Твои мошеннические действия закончились".

Под удар также попали аккаунты, выдававшие себя за очевидцев событий в Газе и сторонников независимости Шотландии. Часть из них оказалась связанной с Ираном, что подтвердили и британские депутаты. 

Эти данные подтверждают то, что мы уже знали: Иран, Россия и другие наши враги стремятся подорвать нашу демократию 

– заявил депутат Грэм Дауни.

После шквала критики X временно приостановил работу новой функции и добавил уточнение, что данные могут быть неточными или связанными с путешествиями пользователей. Однако принципиально важное нововведение осталось: теперь страну регистрации нельзя подделать вручную – система фиксирует местонахождение по IP-адресу.

YouTube разрешит вернуться на платформу авторам, ранее распространявшим дезинформацию о COVID-1924.09.25, 09:41 • 2643 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
Выборы в США
Социальная сеть
Блогеры
Таиланд
Нигерия
Бангладеш
Турция
Соединённые Штаты
Иран