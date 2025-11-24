Популярные MAGA-аккаунты на X оказались иностранными после запуска новой функции определения местоположения
Киев • УНН
На платформе X запущена новая функция, которая автоматически определяет страну по IP-адресу пользователя. Она выявила, что популярные пророссийские MAGA-аккаунты зарегистрированы в Таиланде, Нигерии, Турции и других странах.
На платформе X разразился масштабный информационный скандал: популярные протрамповские MAGA-аккаунты, активно продвигавшие месседжи "Америка превыше всего", оказались зарегистрированными в Таиланде, Нигерии, Турции, Восточной Европе и других странах. Об этом сообщает DailyMail, пишет УНН.
Детали
Новую функцию, автоматически определяющую страну по IP-адресу пользователя, внедрили на этой неделе – и она мгновенно раскрыла сеть иностранных влияний.
Известный комментатор-демократ Гарри Сиссон назвал это "одним из самых выдающихся дней на этой платформе".
То, что все эти аккаунты MAGA разоблачаются как попытки иностранных действий уничтожить Соединенные Штаты, является полным оправданием демократов, таких как я и многие здесь, которые предупреждали об этом
Одним из самых громких случаев стал аккаунт "America First" с более чем 67 тыс. подписчиков – его истинное происхождение X определил как Бангладеш. Публикации теперь сопровождаются предупреждением: аккаунт "пытается ввести людей в заблуждение, заставив их думать, что он из США и сторонник Трампа".
Другой профиль, "@1776General_", который описывает себя как "этнический американец и конституционалист", оказался базирующимся в Турции.
MAGANationX – почти 400 тыс. подписчиков – проследили до Восточной Европы. Аналогичные разоблачения коснулись фан-аккаунтов Иванки Трамп из Нигерии и Dark MAGA из Таиланда.
Консервативный комментатор Мэтт Уолш отреагировал жестко: "Если вы не из этой страны: нам безразлично, что вы думаете об американской политике… Твои мошеннические действия закончились".
Под удар также попали аккаунты, выдававшие себя за очевидцев событий в Газе и сторонников независимости Шотландии. Часть из них оказалась связанной с Ираном, что подтвердили и британские депутаты.
Эти данные подтверждают то, что мы уже знали: Иран, Россия и другие наши враги стремятся подорвать нашу демократию
После шквала критики X временно приостановил работу новой функции и добавил уточнение, что данные могут быть неточными или связанными с путешествиями пользователей. Однако принципиально важное нововведение осталось: теперь страну регистрации нельзя подделать вручную – система фиксирует местонахождение по IP-адресу.
