Понад три роки жив у страху: Україна успішно повернула 22-річного хлопця з російської окупації

Україна повернула з російської окупації ще одну молоду людину в межах ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомив в Telegram голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Йдеться про 22-річного хлопця, який прожив понад три роки під російською окупацією і під страхом бути мобілізованим в окупаційну армію, заявив Єрмак.

Він мріяв повернутися до батьків, які лишалися на підконтрольній території України, але самостійно проходити численні російські блокпости було надто небезпечно