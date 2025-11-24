Понад три роки жив у страху: Україна успішно повернула 22-річного хлопця з російської окупації
Київ • УНН
Україна в рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернула 22-річного хлопця, який понад три роки перебував під російською окупацією. Він возз'єднався з батьками та отримує необхідну допомогу.
Україна повернула з російської окупації ще одну молоду людину в межах ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомив в Telegram голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Деталі
Йдеться про 22-річного хлопця, який прожив понад три роки під російською окупацією і під страхом бути мобілізованим в окупаційну армію, заявив Єрмак.
Він мріяв повернутися до батьків, які лишалися на підконтрольній території України, але самостійно проходити численні російські блокпости було надто небезпечно
Хлопця вдалось повернути додому - він отримує необхідну допомогу й підтримку.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Україна повернула понад 1600 дітей, незаконно вивезених до росії.