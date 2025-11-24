Более трех лет жил в страхе: Украина успешно вернула 22-летнего парня из российской оккупации

Украина вернула из российской оккупации еще одного молодого человека в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Речь идет о 22-летнем парне, который прожил более трех лет под российской оккупацией и под страхом быть мобилизованным в оккупационную армию, заявил Ермак.

Он мечтал вернуться к родителям, которые оставались на подконтрольной территории Украины, но самостоятельно проходить многочисленные российские блокпосты было слишком опасно