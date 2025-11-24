Более трех лет жил в страхе: Украина успешно вернула 22-летнего парня из российской оккупации
Киев • УНН
Украина в рамках инициативы Bring Kids Back UA вернула 22-летнего парня, который более трех лет находился под российской оккупацией. Он воссоединился с родителями и получает необходимую помощь.
Украина вернула из российской оккупации еще одного молодого человека в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
Подробности
Речь идет о 22-летнем парне, который прожил более трех лет под российской оккупацией и под страхом быть мобилизованным в оккупационную армию, заявил Ермак.
Он мечтал вернуться к родителям, которые оставались на подконтрольной территории Украины, но самостоятельно проходить многочисленные российские блокпосты было слишком опасно
Парня удалось вернуть домой - он получает необходимую помощь и поддержку.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Украина вернула более 1600 детей, незаконно вывезенных в Россию.