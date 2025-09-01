Понад половина українців вразлива до дезінформації, майже 40% не перевіряють інформацію - опитування

Понад 50% українців виявились вразливими до дезінформації, а майже 40% респондентів ніколи не перевіряють достовірність інформації. Ще 18% роблять це завжди, повідомляє УНН з посиланням на опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Деталі

За даними опитування, відносно частіше це відбувається серед російськомовних чи двомовних респондентів, мешканців прифронтових територій, а також представників менш забезпечених і менш освічених категорій.

Частіше достовірність інформації перевіряють люди віком від 18 до 29 років, люди, які мають вищу освіту, а також військові і ветерани.

35% від опитаних вважають, що їм легко або скоріше легко відрізняти правдиву інформацію від брехні в медіа. Ще 28% вважають, що їм це робити важко або скоріше важко.

34% від опитаних спираються на власні інтуїцію і життєвий досвід, а ще 25% порівнюють інформацію з кількома авторитетними джерелами.

Нагадаємо

Водночас, за даними соціологічної групи "Рейтинг", 52% опитаних використовують Telegram для отримання інформації. Далі за популярністю йдуть YouTube і Facebook.