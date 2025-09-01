Более половины украинцев уязвимы к дезинформации, почти 40% не проверяют информацию - опрос
Киев • УНН
Более 50% украинцев оказались уязвимыми к дезинформации, а почти 40% респондентов никогда не проверяют достоверность информации. Еще 18% делают это всегда, сообщает УНН со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг".
Детали
По данным опроса, относительно чаще это происходит среди русскоязычных или двуязычных респондентов, жителей прифронтовых территорий, а также представителей менее обеспеченных и менее образованных категорий.
Чаще достоверность информации проверяют люди в возрасте от 18 до 29 лет, люди, имеющие высшее образование, а также военные и ветераны.
35% опрошенных считают, что им легко или скорее легко отличать правдивую информацию от лжи в медиа. Еще 28% считают, что им это делать трудно или скорее трудно.
34% опрошенных опираются на собственную интуицию и жизненный опыт, а еще 25% сравнивают информацию с несколькими авторитетными источниками.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что более 70% украинцев согласны на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности.
В то же время, по данным социологической группы "Рейтинг", 52% опрошенных используют Telegram для получения информации. Далее по популярности идут YouTube и Facebook.