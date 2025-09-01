Более половины украинцев уязвимы к дезинформации, почти 40% не проверяют информацию - опрос

$41.320.06
Эксклюзив
11:39
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза
09:46
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Королева Камилла
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
10:27
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фейковые новости
YouTube
Facebook
Financial Times
Таймс

Более половины украинцев уязвимы к дезинформации, почти 40% не проверяют информацию - опрос

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Более 50% украинцев оказались уязвимыми к дезинформации, а почти 40% никогда не проверяют ее достоверность. Лишь 18% респондентов делают это всегда, согласно опросу группы "Рейтинг".

Более половины украинцев уязвимы к дезинформации, почти 40% не проверяют информацию - опрос

Более 50% украинцев оказались уязвимыми к дезинформации, а почти 40% респондентов никогда не проверяют достоверность информации. Еще 18% делают это всегда, сообщает УНН со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг".

Детали

По данным опроса, относительно чаще это происходит среди русскоязычных или двуязычных респондентов, жителей прифронтовых территорий, а также представителей менее обеспеченных и менее образованных категорий.

Чаще достоверность информации проверяют люди в возрасте от 18 до 29 лет, люди, имеющие высшее образование, а также военные и ветераны.

35% опрошенных считают, что им легко или скорее легко отличать правдивую информацию от лжи в медиа. Еще 28% считают, что им это делать трудно или скорее трудно.

34% опрошенных опираются на собственную интуицию и жизненный опыт, а еще 25% сравнивают информацию с несколькими авторитетными источниками.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что более 70% украинцев согласны на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности.

В то же время, по данным социологической группы "Рейтинг", 52% опрошенных используют Telegram для получения информации. Далее по популярности идут YouTube и Facebook.

Евгений Устименко

Общество
Фейковые новости
Telegram
Украина
YouTube
Facebook