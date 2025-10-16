Понад 50% українських підприємств планують підвищення зарплат: деталі опитування у дослідженні очікувань бізнесу

Більше половини українських підприємств планують підвищити зарплати протягом наступних 12 місяців, при цьому найвищі очікування у сільського господарства та великих компаній. Водночас, 80% бізнесу вказує на війну як головний обмежуючий фактор для ведення справ та виробництва.