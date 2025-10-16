Понад 50% українських підприємств планують підвищення зарплат: деталі опитування у дослідженні очікувань бізнесу
Київ • УНН
Більше половини українських підприємств планують підвищити зарплати протягом наступних 12 місяців, при цьому найвищі очікування у сільського господарства та великих компаній. Водночас, 80% бізнесу вказує на війну як головний обмежуючий фактор для ведення справ та виробництва.
Протягом періоду 1-го року, більшість представників економічної діяльності готові до зростання витрат на оплату праці. Також учасники опитування підприємств надали стримані оцінки щодо зміни кількості працівників у наступні 12 місяців. Крім того, майже 80% вказують на те, що воєнні дії найбільше обмежують ведення справ.
Про це пише УНН, із посиланням на дослідження Національного банку України "Ділові очікування підприємств України".
Деталі
Представники різних типів економічної діяльності були опитанні в рамках дослідження очікувань бізнесу у наступні 12 місяців. Звіт опитування вказує на різні погляди у загальному переліку складових ділової активності.
Зокрема виявлено ставлення щодо перспектив змін у витратах на оплату праці.
Відповідно до оцінок респондентів, у наступні 12 місяців для більшості представників економічної діяльності, зростання витрат на оплату праці найманих працівників є запланованою темою розгляду.
Посилилися оцінки респондентів щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці:
Баланс відповідей – 55.7%. Для порівняння - у ІІ кварталі 2025 року - 49.8%
Найвищі очікування за видами економічної діяльності - це підприємства сільського господарства.
За розміром оплати - найвищі очікування у великих підприємств.
За напрямом діяльності – у підприємств, що здійснюють експортні та імпортні операції.
Також за регіонами - підприємства Волинської області.
Крім того, надається інформація про найнижчі очікування. Це підприємства добувної промисловості, малі підприємства, і також ті, що здійснюють імпортні операції, а за розташуванням - ті, що знаходяться на Одещині.
Доповнення
Оцінки бізнесу щодо кількості працівників залишаються стриманими.
У наступні 12 місяців баланс відповідей – "мінус" 4.4% (у II кварталі 2025 року– 4.4%). Негативні очікування мали респонденти більшості видів економічної діяльності, найбільше у сфері будівництва (баланс відповідей "мінус" 23.8%).
Окремо зазначено, шо воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що й надалі впливатиме на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва - 79.8% відповідей респондентів.
Нагадаємо
