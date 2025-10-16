Более 50% украинских предприятий планируют повышение зарплат: детали опроса в исследовании ожиданий бизнеса
Более половины украинских предприятий планируют повысить зарплаты в течение следующих 12 месяцев, при этом самые высокие ожидания у сельского хозяйства и крупных компаний. В то же время, 80% бизнеса указывает на войну как главный ограничивающий фактор для ведения дел и производства.
В течение 1-го года большинство представителей экономической деятельности готовы к росту затрат на оплату труда. Также участники опроса предприятий дали сдержанные оценки относительно изменения количества работников в следующие 12 месяцев. Кроме того, почти 80% указывают на то, что военные действия больше всего ограничивают ведение дел.
Об этом пишет УНН, со ссылкой на исследование Национального банка Украины "Деловые ожидания предприятий Украины".
Детали
Представители различных типов экономической деятельности были опрошены в рамках исследования ожиданий бизнеса в следующие 12 месяцев. Отчет опроса указывает на различные взгляды в общем перечне составляющих деловой активности.
В частности, выявлено отношение к перспективам изменений в расходах на оплату труда.
Согласно оценкам респондентов, в следующие 12 месяцев для большинства представителей экономической деятельности рост затрат на оплату труда наемных работников является запланированной темой рассмотрения.
Усилились оценки респондентов относительно роста будущих затрат на оплату труда:
Баланс ответов – 55.7%. Для сравнения - во II квартале 2025 года - 49.8%
Самые высокие ожидания по видам экономической деятельности - это предприятия сельского хозяйства.
По размеру оплаты - самые высокие ожидания у крупных предприятий.
По направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих экспортные и импортные операции.
Также по регионам - предприятия Волынской области.
Кроме того, предоставляется информация о самых низких ожиданиях. Это предприятия добывающей промышленности, малые предприятия, а также те, что осуществляют импортные операции, а по расположению - те, что находятся в Одесской области.
Дополнение
Оценки бизнеса относительно количества работников остаются сдержанными.
В следующие 12 месяцев баланс ответов – "минус" 4.4% (во II квартале 2025 года – 4.4%). Отрицательные ожидания имели респонденты большинства видов экономической деятельности, больше всего в сфере строительства (баланс ответов "минус" 23.8%).
Отдельно отмечено, что военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, который и в дальнейшем будет влиять на способность предприятий наращивать объемы производства - 79.8% ответов респондентов.
Напомним
В июле стало известно, что руководители украинских предприятий ожидают увеличения затрат на оплату труда в следующие 12 месяцев. Самые высокие ожидания в перерабатывающей промышленности и экспортных предприятий.