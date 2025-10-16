Более 50% украинских предприятий планируют повышение зарплат: детали опроса в исследовании ожиданий бизнеса

Более половины украинских предприятий планируют повысить зарплаты в течение следующих 12 месяцев, при этом самые высокие ожидания у сельского хозяйства и крупных компаний. В то же время, 80% бизнеса указывает на войну как главный ограничивающий фактор для ведения дел и производства.