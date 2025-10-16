Более 50% украинских предприятий планируют повышение зарплат: детали опроса в исследовании ожиданий бизнеса

$41.760.01
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и США
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа мод
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фото
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвки
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре
Более 50% украинских предприятий планируют повышение зарплат: детали опроса в исследовании ожиданий бизнеса

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Более половины украинских предприятий планируют повысить зарплаты в течение следующих 12 месяцев, при этом самые высокие ожидания у сельского хозяйства и крупных компаний. В то же время, 80% бизнеса указывает на войну как главный ограничивающий фактор для ведения дел и производства.

Более 50% украинских предприятий планируют повышение зарплат: детали опроса в исследовании ожиданий бизнеса

В течение 1-го года большинство представителей экономической деятельности готовы к росту затрат на оплату труда. Также участники опроса предприятий дали сдержанные оценки относительно изменения количества работников в следующие 12 месяцев. Кроме того, почти 80% указывают на то, что военные действия больше всего ограничивают ведение дел.

Об этом пишет УНН, со ссылкой на исследование Национального банка Украины "Деловые ожидания предприятий Украины". 

Детали

Представители различных типов экономической деятельности были опрошены в рамках исследования ожиданий бизнеса в следующие 12 месяцев. Отчет опроса указывает на различные взгляды в общем перечне составляющих деловой активности.

В частности, выявлено отношение к перспективам изменений в расходах на оплату труда.

Согласно оценкам респондентов, в следующие 12 месяцев для большинства представителей экономической деятельности рост затрат на оплату труда наемных работников является запланированной темой рассмотрения.

Усилились оценки респондентов относительно роста будущих затрат на оплату труда:

Баланс ответов – 55.7%. Для сравнения - во II квартале 2025 года - 49.8%

- передает отчет исследования НБУ.

Самые высокие ожидания по видам экономической деятельности - это предприятия сельского хозяйства.

По размеру оплаты - самые высокие ожидания у крупных предприятий.

По направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих экспортные и импортные операции.

Также по регионам - предприятия Волынской области.

Кроме того, предоставляется информация о самых низких ожиданиях. Это предприятия добывающей промышленности, малые предприятия, а также те, что осуществляют импортные операции, а по расположению - те, что находятся в Одесской области. 

Дополнение

Оценки бизнеса относительно количества работников остаются сдержанными.

В следующие 12 месяцев баланс ответов – "минус" 4.4% (во II квартале 2025 года – 4.4%). Отрицательные ожидания имели респонденты большинства видов экономической деятельности, больше всего в сфере строительства (баланс ответов "минус" 23.8%).

Отдельно отмечено, что военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, который и в дальнейшем будет влиять на способность предприятий наращивать объемы производства - 79.8% ответов респондентов.

Напомним

В июле стало известно, что руководители украинских предприятий ожидают увеличения затрат на оплату труда в следующие 12 месяцев. Самые высокие ожидания в перерабатывающей промышленности и экспортных предприятий.

Игорь Тележников

ЭкономикаФинансы
