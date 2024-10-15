Понад 200 пропалестинських демонстрантів заарештовані у Нью-Йорку, біля Фондової біржі поблизу Уолл-стріт
Київ • УНН
Біля Нью-Йоркської фондової біржі заарештовано 206 пропалестинських демонстрантів. Протестувальники, переважно єврейські активісти, закликали припинити підтримку США війни Ізраїлю в Газі.
Демонстранти закликали припинити підтримку Ізраїлю з боку США у війні в Газі.
Пише УНН із посиланням на NBC та ORF.
У Нью-Йорку, згідно з повідомленнями поліції, 206 осіб було заарештовано перед Нью-Йоркською фондовою біржею під час протестів проти американської допомоги Ізраїлю.
Демонстранти, переважно активісти таких груп, як "Єврейський голос за мир", скандували гасла на кшталт "Нехай Газа живе".
Жоден з протестувальників не намагався увійти на фондову біржу, але кілька десятків намагалися перетнути бар'єри, встановлені правоохоронцями навколо головної будівлі.
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