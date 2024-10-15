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Понад 200 пропалестинських демонстрантів заарештовані у Нью-Йорку, біля Фондової біржі поблизу Уолл-стріт

Київ • УНН

 • 10881 перегляди

Біля Нью-Йоркської фондової біржі заарештовано 206 пропалестинських демонстрантів. Протестувальники, переважно єврейські активісти, закликали припинити підтримку США війни Ізраїлю в Газі.

Понад 200 пропалестинських демонстрантів заарештовані у Нью-Йорку, біля Фондової біржі поблизу Уолл-стріт

Демонстранти закликали припинити підтримку Ізраїлю з боку США у війні в Газі.

Пише УНН із посиланням на NBC та ORF.

У Нью-Йорку, згідно з повідомленнями поліції, 206 осіб було заарештовано перед Нью-Йоркською фондовою біржею під час протестів проти американської допомоги Ізраїлю.

Демонстранти, переважно активісти таких груп, як "Єврейський голос за мир", скандували гасла на кшталт "Нехай Газа живе".

Жоден з протестувальників не намагався увійти на фондову біржу, але кілька десятків намагалися перетнути бар'єри, встановлені правоохоронцями навколо головної будівлі.

Нагадаємо

Міністр оборони Китаю закликає до "переговорів" для припинення воєн в Україні та в секторі Газа.

У Лондоні активісти намагались заклеїти картину Пікассо фото із Гази, їх затримали.

Активісти облили супом картини Ван Гога в Лондонській галереї28.09.24, 04:02 • 22229 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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