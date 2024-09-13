Міністр оборони Китаю закликає до "переговорів" для припинення воєн в Україні та в секторі Газа

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь заявив у п'ятницю, що "переговори" є єдиним вирішенням конфліктів, таких як війни у ​​секторі Газа та в Україні, виступаючи на глобальних зборах військових чиновників у Пекіні, пише УНН з посиланням на AFP.

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Десятки делегатів перебувають у Пекіні на форумі Сяншань, який називають відповіддю Китаю на щорічну зустріч Шангрі-Ла у Сінгапурі. За даними державних ЗМІ, протягом трьох днів у форумі візьмуть участь понад 500 представників із понад 90 країн та організацій.

На церемонії відкриття Дун сказав: "Щоб вирішити гострі питання, такі як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, єдиний вихід - це сприяння миру та переговори".

"У війні та конфлікті немає переможця, а конфронтація нікуди не веде", - сказав Дун.

"Чим гостріший конфлікт, тим більше ми не можемо відмовитися від діалогу та консультацій. Кінець будь-якого конфлікту - примирення", - додав він, закликавши всі країни сприяти "мирному розвитку та інклюзивному управлінню".

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У п'ятницю очікуються нові офіційні виступи, а в переговорах за круглим столом візьмуть участь високопосадовці з росії, Пакистану, Сінгапуру, Ірану, Німеччини та інших країн.

Теми для обговорення на форумі включають відносини США та Китаю, безпеку в Європі та Азії та проблеми оборони у багатополярному світі.

У своїй промові Дун закликав проти "розповсюдження концепцій національної безпеки", щоб переконатися, що "нові технології можуть приносити більше користі всьому людству" - ймовірно, посилаючись на зусилля Сполучених Штатів заблокувати доступ Пекіна до передових технологій, вказує видання.

"У період високих глобальних ризиків безпеки та збільшеної нестабільності та непередбачуваності відповідальність за нарощування оборонного та силового потенціалу всіх країн величезна", - сказав Дун.

Пекін, додав він, "готовий працювати з усіма сторонами для зміцнення стратегічного вирівнювання, поглиблення консультацій з питань оборони, обговорення підписання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво у сфері оборони".

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Заступник помічника міністра оборони США Майкл Чейз бере участь у форумі лише через кілька днів після того, як головні командири Вашингтона та Пекіна провели свої перші переговори.

Вашингтон і Пекін, як і раніше, розходяться в думках з питань торгівлі, статусу самоврядного Тайваню і все більш агресивного підходу Китаю в спірних морських регіонах. Але вони спробували відновити регулярні військові переговори, намагаючись запобігти виходу з-під контролю суперечок щодо гарячих точок.

Ключовою гарячою точкою є Південно-Китайське море, де китайські судна в останні місяці брали участь у серії гучних зіткнень із філіппінськими судами.

Китай претендує майже на всю економічно важливу водойму, незважаючи на конкуруючі претензії інших країн та постанову міжнародного суду про те, що його претензії не мають під собою жодних правових підстав.

У четвер високопоставлений військовий генерал-лейтенант Хе Лей заявив журналістам на форумі, що Китай "зламає" будь-яке іноземне вторгнення на свою суверенну територію, зокрема в Південно-Китайському морі.

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