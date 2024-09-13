Министр обороны Китая призывает к "переговорам" для прекращения войн в Украине и в секторе Газа

Министр обороны Китая Дун Цзюнь заявил в пятницу, что "переговоры" являются единственным решением конфликтов, таких как войны в секторе Газа и в Украине, выступая на глобальном собрании военных чиновников в Пекине, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Десятки делегатов находятся в Пекине на форуме Сяншань, который называют ответом Китая на ежегодную встречу Шангри-Ла в Сингапуре. По данным государственных СМИ, в течение трёх дней в форуме примут участие более 500 представителей из более чем 90 стран и организаций.

На церемонии открытия Дун сказал: "Чтобы решить острые вопросы, такие как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт, единственный выход - это содействие миру и переговоры".

"В войне и конфликте нет победителя, а конфронтация никуда не ведет", - сказал Дун.

"Чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказаться от диалога и консультаций. Конец любого конфликта - примирение", - добавил он, призвав все страны способствовать "мирному развитию и инклюзивному управлению".

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В пятницу ожидаются новые официальные выступления, а в переговорах за круглым столом примут участие высокопоставленные чиновники из россии, Пакистана, Сингапура, Ирана, Германии и других стран.

Темы для обсуждения на форуме включают отношения США и Китая, безопасность в Европе и Азии и проблемы обороны в многополярном мире.

В своей речи Дун призвал против "распространения концепций национальной безопасности", чтобы убедиться, что "новые технологии могут приносить больше пользы всему человечеству" - вероятно, ссылаясь на усилия Соединенных Штатов заблокировать доступ Пекина к передовым технологиям, указывает издание.

"В период высоких глобальных рисков безопасности и возросшей нестабильности и непредсказуемости ответственность за наращивание оборонного и силового потенциала всех стран огромна", - сказал Дун.

Пекин, добавил он, "готов работать со всеми сторонами для укрепления стратегического выравнивания, углубления консультаций по вопросам обороны, обсуждения подписания двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве в сфере обороны".

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Заместитель помощника министра обороны США Майкл Чейз участвует в форуме всего через несколько дней после того, как главные командиры Вашингтона и Пекина провели свои первые переговоры.

Вашингтон и Пекин по-прежнему расходятся во мнениях по вопросам торговли, статуса самоуправляемого Тайваня и все более агрессивного подхода Китая в спорных морских регионах. Но они попытались возобновить регулярные военные переговоры, пытаясь предотвратить выход из-под контроля споров по горячим точкам.

Ключевой горячей точкой является Южно-Китайское море, где китайские суда в последние месяцы участвовали в серии громких столкновений с филиппинскими судами.

Китай претендует почти на весь экономически важный водоем, несмотря на конкурирующие претензии других стран и постановление международного суда о том, что его претензии не имеют под собой никаких правовых оснований.

В четверг высокопоставленный военный генерал-лейтенант Хэ Лэй заявил журналистам на форуме, что Китай "сломает" любое иностранное вторжение на свою суверенную территорию, в частности в Южно-Китайском море.

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