Более 200 пропалестинских демонстрантов арестованы в Нью-Йорке, возле Фондовой биржи вблизи Уолл-стрит
Киев • УНН
Возле Нью-Йоркской фондовой биржи арестованы 206 пропалестинских демонстрантов. Протестующие, преимущественно еврейские активисты, призывали прекратить поддержку США войны Израиля в Газе.
Демонстранты требовали прекратить поддержку США Израиля в войне в Газе.
Пишет УНН с ссылкой на NBC и ORF.
В Нью-Йорке, согласно сообщениям полиции, 206 человек были арестованы перед Нью-Йоркской фондовой биржей во время протестов против американской помощи Израилю.
Демонстранты, преимущественно активисты таких групп, как "Еврейский голос за мир", скандировали лозунги вроде "Пусть Газа живет".
Ни один из протестующих не пытался войти на фондовую биржу, но несколько десятков пытались пересечь барьеры, установленные правоохранителями вокруг главного здания.
Напомним,
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