Активисты облили супом картины Ван Гога в Лондонской галерее

В Лондонской Национальной галерее трое активистов группы Just Stop Oil осуществили акцию протеста, обливая томатным супом две картины Винсента Ван Гога "Подсолнухи". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Данная акция состоялась всего через несколько часов после того, как двое других участников той же группы были приговорены к заключению за похожую акцию в 2022 году.

Активисты нацелились на "Подсолнухи", принадлежащие Лондонской галерее и еще одну картину из серии, которая была одолжена Музеем искусств Филадельфии для временной выставки. Это действие является частью кампании, направленной на привлечение внимания к изменению климата и призывов к правительствам остановить новые проекты по добыче нефти и газа.

Сейчас обе картины не получили серьезных повреждений, поскольку были защищены стеклом.

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