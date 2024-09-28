Активисты облили супом картины Ван Гога в Лондонской галерее

ukenru
Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
  •  78792 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
  •  100685 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
  •  100739 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
  •  100402 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
  •  85870 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  77697 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  90005 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  88723 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  115154 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
26 сентября 2024, 14:23  •  117238 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

  •  41282 просмотра
Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"

Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"

  •  19574 просмотра
Трамп заявил, что приедет в Украину

Трамп заявил, что приедет в Украину

  •  17805 просмотра
Курская операция, вражеские обстрелы мирных городов и ситуация в Украине: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Трампа

Курская операция, вражеские обстрелы мирных городов и ситуация в Украине: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Трампа

  •  20054 просмотра
План победы представлен Америке, каждый пункт объяснили - Зеленский

План победы представлен Америке, каждый пункт объяснили - Зеленский

  •  21065 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  108804 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  108917 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  110313 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  115154 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  144910 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

  •  41282 просмотра
Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

  •  54652 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  106305 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

26 сентября 2024, 15:14  •  112384 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября 2024, 03:07  •  135976 просмотра
Актуальное
Активисты облили супом картины Ван Гога в Лондонской галерее

Активисты облили супом картины Ван Гога в Лондонской галерее

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 01:02  •  1835 просмотра

Read in English

Трое активистов Just Stop Oil облили томатным супом две картины "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской Национальной галерее. Акция является частью кампании против изменения климата и новых проектов по добыче нефти и газа.

В Лондонской Национальной галерее трое активистов группы Just Stop Oil осуществили акцию протеста, обливая томатным супом две картины Винсента Ван Гога "Подсолнухи". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Данная акция состоялась всего через несколько часов после того, как двое других участников той же группы были приговорены к заключению за похожую акцию в 2022 году.

Активисты нацелились на "Подсолнухи", принадлежащие Лондонской галерее и еще одну картину из серии, которая была одолжена Музеем искусств Филадельфии для временной выставки. Это действие является частью кампании, направленной на привлечение внимания к изменению климата и призывов к правительствам остановить новые проекты по добыче нефти и газа.

Сейчас обе картины не получили серьезных повреждений, поскольку были защищены стеклом.

В Германии экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне23 октября 2022, 15:42 • 297144 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

КультураНовости Мира
reutersReuters
londonЛондон