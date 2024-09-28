Активісти облили супом картини Ван Гога в Лондонській галереї
Київ • УНН
Троє активістів Just Stop Oil облили томатним супом дві картини "Соняшники" Ван Гога в Лондонській Національній галереї. Акція є частиною кампанії проти зміни клімату та нових проектів з видобутку нафти і газу.
У Лондонській Національній галереї троє активістів групи Just Stop Oil здійснили акцію протесту, обливаючи томатним супом дві картини Вінсента Ван Гога "Соняшники". Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Дана акція відбулася всього через кілька годин після того, як двох інших учасників тієї ж групи було засуджено до ув’язнення за схожу акцію у 2022 році.
Активісти націлилися на "Соняшники", які належать Лондонській галереї та ще одну картину з серії, що була позичена Музеєм мистецтв Філадельфії для тимчасової виставки. Ця дія є частиною кампанії, спрямованої на привернення уваги до зміни клімату та закликів до урядів зупинити нові проекти з видобутку нафти і газу.
Наразі обидві картини не зазнали серйозних пошкоджень, оскільки були захищені склом.
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