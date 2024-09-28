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Активісти облили супом картини Ван Гога в Лондонській галереї

Київ • УНН

 • 22229 перегляди

Троє активістів Just Stop Oil облили томатним супом дві картини "Соняшники" Ван Гога в Лондонській Національній галереї. Акція є частиною кампанії проти зміни клімату та нових проектів з видобутку нафти і газу.

Активісти облили супом картини Ван Гога в Лондонській галереї

У Лондонській Національній галереї троє активістів групи Just Stop Oil здійснили акцію протесту, обливаючи томатним супом дві картини Вінсента Ван Гога "Соняшники". Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Дана акція відбулася всього через кілька годин після того, як двох інших учасників тієї ж групи було засуджено до ув’язнення за схожу акцію у 2022 році.

Активісти націлилися на "Соняшники", які належать Лондонській галереї та ще одну картину з серії, що була позичена Музеєм мистецтв Філадельфії для тимчасової виставки. Ця дія є частиною кампанії, спрямованої на привернення уваги до зміни клімату та закликів до урядів зупинити нові проекти з видобутку нафти і газу.

Наразі обидві картини не зазнали серйозних пошкоджень, оскільки були захищені склом.

У Німеччині екоактивісти облили картопляним пюре картину Моне23.10.22, 18:42 • 297236 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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