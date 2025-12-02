Понад 10 тисяч ВПО з ТОТ подали заявки на житлові ваучери: найбільший попит на Дніпропетровщині та в Києві

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 8324 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 21807 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 22179 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 17028 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 18679 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 51993 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 49507 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59329 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50060 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45760 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
97%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 31785 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 20456 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 19591 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo10:45 • 8552 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 5088 перегляди
Публікації
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 3464 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 3082 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 5190 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 21812 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 22185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марк Рютте
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Флорида
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 38595 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 40815 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 97177 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 71994 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 88025 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
ChatGPT

Понад 10 тисяч ВПО з ТОТ подали заявки на житлові ваучери: найбільший попит на Дніпропетровщині та в Києві

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Понад 10 тисяч ВПО з тимчасово окупованих територій подали заявки на житлові ваучери. Найбільший попит зафіксовано у Дніпропетровській області, Києві та Запоріжжі, а більшість заявників походять з Донецької та Луганської областей.

Понад 10 тисяч ВПО з ТОТ подали заявки на житлові ваучери: найбільший попит на Дніпропетровщині та в Києві

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій вже скористалися можливістю подати заявки на житлові ваучери. Найбільший попит зафіксовано у Дніпропетровській області, Києві та Запоріжжі. Про це міністерство повідомляє у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, на участь у програмі подано 10 628 заяв, серед яких найбільше від Дніпропетровщини (1 776), Києва (1 545) та Запорізької області (1 044). Що стосується регіонів походження заявників, лідирують Донецька (3 566 заяв), Луганська (3 127), Запорізька (2 067) та Херсонська області (1 601).

Житловий ваучер формується після схвалення комісією, а скористатися ним можна буде після офіційного оголошення про старт виплат.

Міністерство також працює над додатковим фінансуванням програми, зокрема розглядає використання залишків бюджетів громад, що перемістилися з ТОТ, а у перспективі – кошти потенційних репарацій через Міжнародний реєстр збитків.

Житловий ваучер на 2 млн грн: у "Дії" запускають нову програму підтримки для ветеранів-ВПО01.12.25, 17:17 • 3574 перегляди

Степан Гафтко

Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Херсонська область
Київ