Понад 10 тисяч ВПО з ТОТ подали заявки на житлові ваучери: найбільший попит на Дніпропетровщині та в Києві

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій вже скористалися можливістю подати заявки на житлові ваучери. Найбільший попит зафіксовано у Дніпропетровській області, Києві та Запоріжжі. Про це міністерство повідомляє у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, на участь у програмі подано 10 628 заяв, серед яких найбільше від Дніпропетровщини (1 776), Києва (1 545) та Запорізької області (1 044). Що стосується регіонів походження заявників, лідирують Донецька (3 566 заяв), Луганська (3 127), Запорізька (2 067) та Херсонська області (1 601).

Житловий ваучер формується після схвалення комісією, а скористатися ним можна буде після офіційного оголошення про старт виплат.

Міністерство також працює над додатковим фінансуванням програми, зокрема розглядає використання залишків бюджетів громад, що перемістилися з ТОТ, а у перспективі – кошти потенційних репарацій через Міжнародний реєстр збитків.

