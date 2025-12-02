Более 10 тысяч ВПЛ с ВОТ подали заявки на жилищные ваучеры: наибольший спрос на Днепропетровщине и в Киеве

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что более 10 тысяч внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий уже воспользовались возможностью подать заявки на жилищные ваучеры. Наибольший спрос зафиксирован в Днепропетровской области, Киеве и Запорожье. Об этом министерство сообщает в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По данным ведомства, на участие в программе подано 10 628 заявлений, среди которых больше всего от Днепропетровщины (1 776), Киева (1 545) и Запорожской области (1 044). Что касается регионов происхождения заявителей, лидируют Донецкая (3 566 заявлений), Луганская (3 127), Запорожская (2 067) и Херсонская области (1 601).

Жилищный ваучер формируется после одобрения комиссией, а воспользоваться им можно будет после официального объявления о старте выплат.

Министерство также работает над дополнительным финансированием программы, в частности рассматривает использование остатков бюджетов общин, переместившихся с ВОТ, а в перспективе – средства потенциальных репараций через Международный реестр ущерба.

