Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
11:54 • 23117 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
11:33 • 23215 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 17701 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 19221 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
2 декабря, 06:00 • 52357 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 49845 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
1 декабря, 15:35 • 59449 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 50280 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45943 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Более 10 тысяч ВПЛ с ВОТ подали заявки на жилищные ваучеры: наибольший спрос на Днепропетровщине и в Киеве

Киев

 • 802 просмотра

Более 10 тысяч ВПЛ с временно оккупированных территорий подали заявки на жилищные ваучеры. Наибольший спрос зафиксирован в Днепропетровской области, Киеве и Запорожье, а большинство заявителей родом из Донецкой и Луганской областей.

Более 10 тысяч ВПЛ с ВОТ подали заявки на жилищные ваучеры: наибольший спрос на Днепропетровщине и в Киеве

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что более 10 тысяч внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий уже воспользовались возможностью подать заявки на жилищные ваучеры. Наибольший спрос зафиксирован в Днепропетровской области, Киеве и Запорожье. Об этом министерство сообщает в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По данным ведомства, на участие в программе подано 10 628 заявлений, среди которых больше всего от Днепропетровщины (1 776), Киева (1 545) и Запорожской области (1 044). Что касается регионов происхождения заявителей, лидируют Донецкая (3 566 заявлений), Луганская (3 127), Запорожская (2 067) и Херсонская области (1 601).

Жилищный ваучер формируется после одобрения комиссией, а воспользоваться им можно будет после официального объявления о старте выплат.

Министерство также работает над дополнительным финансированием программы, в частности рассматривает использование остатков бюджетов общин, переместившихся с ВОТ, а в перспективе – средства потенциальных репараций через Международный реестр ущерба.

Степан Гафтко

Недвижимость
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Херсонская область
