Польща відкрила два КПП у Підляському воєводстві на кордоні з білоруссю, які були закриті роками
Київ • УНН
Польща з 17 листопада відкрила пункти перетину кордону з білоруссю у Кузниці та Бобровниках. КПП у Кузниці був закритий чотири роки через міграційну кризу, а у Бобровниках – майже три роки у відповідь на вирок Анджею Почобуту.
Польща з початку доби 17 листопада відкрила пункти перетину кордону з білоруссю у Кузниці та Бобровниках, що у Підляському воєводстві. Вони не працювали кілька років.
Деталі
Зазначається, щ КПП у Кузниці був закритий протягом чотирьох років через штучну міграційну кризу, влаштовану білоруською владою, а пункт пропуску у Бобровниках – майже три роки, у відповідь на вирок у Білорусі представнику польської громади Анджею Почобуту.
Так, КПП у Кузниці працюватиме лише для легкових автівок, а у Бобровниках - для легкового транспорту, автобусів і вантажівок.
Нагадаємо
14 листопада Польща анонсувала відкриття двох пунктів пропуску на кордоні з білоруссю: Бобровники-Берестовиця та Кузниця Білостоцька-Брузгі. Це рішення підтримає мешканців та бізнес, зокрема перевізників, дозволяючи пасажирське сполучення та обмежений рух вантажівок.
