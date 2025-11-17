Польща відкрила два КПП у Підляському воєводстві на кордоні з білоруссю, які були закриті роками

$42.040.02
Ексклюзив
07:00 • 14738 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 13514 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
06:27 • 11272 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
05:28 • 15086 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 13503 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 24238 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41204 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 33609 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64370 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32558 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж його захоплення путіну - The Sunday Times17 листопада, 00:53 • 16295 перегляди
Окупанти на Херсонщині змушують отримувати медстраховку рф для контролю населення17 листопада, 01:27 • 4024 перегляди
російські війська завдали ракетних ударів по центру Балаклії: загинула людина, серед поранених 14-річна дівчинка17 листопада, 01:59 • 8520 перегляди
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб17 листопада, 02:30 • 13929 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає17 листопада, 02:59 • 25649 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 14738 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64370 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 59724 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 113796 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 94999 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Емманюель Макрон
Троельс Лунд Поульсен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Польща
Франція
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 1404 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 2832 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 14552 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 33970 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 113804 перегляди
Польща відкрила два КПП у Підляському воєводстві на кордоні з білоруссю, які були закриті роками

Київ • УНН

 • 934 перегляди

Польща з 17 листопада відкрила пункти перетину кордону з білоруссю у Кузниці та Бобровниках. КПП у Кузниці був закритий чотири роки через міграційну кризу, а у Бобровниках – майже три роки у відповідь на вирок Анджею Почобуту.

Польща відкрила два КПП у Підляському воєводстві на кордоні з білоруссю, які були закриті роками

Польща з початку доби 17 листопада відкрила пункти перетину кордону з білоруссю у Кузниці та Бобровниках, що у Підляському воєводстві. Вони не працювали кілька років. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Зазначається, щ КПП у Кузниці був закритий протягом чотирьох років через штучну міграційну кризу, влаштовану білоруською владою, а пункт пропуску у Бобровниках – майже три роки, у відповідь на вирок у Білорусі представнику польської громади Анджею Почобуту.

Так, КПП у Кузниці працюватиме лише для легкових автівок, а у Бобровниках - для легкового транспорту, автобусів і вантажівок.

Нагадаємо

14 листопада Польща анонсувала відкриття двох пунктів пропуску на кордоні з білоруссю: Бобровники-Берестовиця та Кузниця Білостоцька-Брузгі. Це рішення підтримає мешканців та бізнес, зокрема перевізників, дозволяючи пасажирське сполучення та обмежений рух вантажівок.

У Польщі пошкоджено залізницю на лінії, що веде до кордону з Україною: Туск не виключає диверсію17.11.25, 08:19 • 2424 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Білорусь
Польща