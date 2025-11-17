Польша открыла два КПП в Подляском воеводстве на границе с Беларусью, которые были закрыты годами

Польша с начала суток 17 ноября открыла пункты пересечения границы с Беларусью в Кузнице и Бобровниках, что в Подляском воеводстве. Они не работали несколько лет. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что КПП в Кузнице был закрыт в течение четырех лет из-за искусственного миграционного кризиса, устроенного белорусскими властями, а пункт пропуска в Бобровниках – почти три года, в ответ на приговор в Беларуси представителю польской общины Анджею Почобуту.

Так, КПП в Кузнице будет работать только для легковых автомобилей, а в Бобровниках - для легкового транспорта, автобусов и грузовиков.

Напомним

14 ноября Польша анонсировала открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью: Бобровники-Берестовица и Кузница Белостоцкая-Брузги. Это решение поддержит жителей и бизнес, в частности перевозчиков, позволяя пассажирское сообщение и ограниченное движение грузовиков.

