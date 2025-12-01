Польща ініціює європейський ордер на арешт українців, підозрюваних у диверсії на залізниці

$42.270.07
48.890.02
ukenru
09:32 • 2240 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 3696 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 12646 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 11320 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 19723 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 34445 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 47336 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 40907 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42016 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38790 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.3м/с
84%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Коваленко: росія прагнутиме знищити Україну та приєднати території, доки путін при владі1 грудня, 01:41 • 5622 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo1 грудня, 02:12 • 15376 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ1 грудня, 02:45 • 22729 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times1 грудня, 03:12 • 11424 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto06:15 • 9256 перегляди
Публікації
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 2386 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 12646 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 19723 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 65888 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 103292 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Державний кордон України
Флорида
Реклама
УНН Lite
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 2932 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 65890 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 51830 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 68180 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 87101 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Fox News
Шахед-136

Польща ініціює європейський ордер на арешт українців, підозрюваних у диверсії на залізниці

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Польський прокурор подав запит на видачу європейського ордера на арешт Євгенія Іванова та Олександра Кононова, громадян України. Їх підозрюють у диверсіях проти залізничної інфраструктури, що включали пошкодження колій та контактної лінії.

Польща ініціює європейський ордер на арешт українців, підозрюваних у диверсії на залізниці
x.com/PremierRP

У Польщі прокурор подав до Окружного суду Варшави запит на видачу європейського ордера на арешт "Євгенія Іванова та Олександра Кононова, підозрюваних у скоєнні диверсій проти залізничної інфраструктури", повідомив речник Національної прокуратури Польщі, прокурор Пшемислав Новак, пише УНН з посиланням на PAP.

Деталі

Раніше в п'ятницю Новак "оголосив про видачу ордера на арешт 41-річного Євгенія Іванова та 39-річного Олександра Кононова, громадян України, підозрюваних у скоєнні диверсій проти залізничної інфраструктури", пише видання.

Речник прокуратури Польщі нагадав, що в четвер суд задовольнив клопотання прокурора та обрав запобіжний захід для двох підозрюваних у скоєнні диверсій проти залізничної інфраструктури у Польщі. Він додав, що на цій підставі прокурор розпочав розшук, видавши ордер на арешт. Відповідальність за проведення розшуку покладено на варшавську поліцію.

Польща заарештувала третього підозрюваного у справі про диверсію на залізниці24.11.25, 13:19 • 3056 переглядiв

Чоловіків підозрюють у пошкодженні колій вибуховим пристроєм поблизу Міки в Мазовецькому воєводстві, а також у другому інциденті у районі Пулав у місті Голомб, також на залізничній колії №7, яка з'єднує Варшаву з Дорогуськом, що біля кордону з Україною. Там було пошкоджено частину контактної лінії, а на колії було встановлено металеві елементи, що могло спричинити схід поїзда з рейок, пише видання.

Польща вимагає від білорусі екстрадиції двох громадян України через диверсію на залізниці20.11.25, 12:56 • 3408 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНовини Світу
Державний кордон України
Варшава
Україна
Польща