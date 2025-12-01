Польща ініціює європейський ордер на арешт українців, підозрюваних у диверсії на залізниці
Київ • УНН
Польський прокурор подав запит на видачу європейського ордера на арешт Євгенія Іванова та Олександра Кононова, громадян України. Їх підозрюють у диверсіях проти залізничної інфраструктури, що включали пошкодження колій та контактної лінії.
У Польщі прокурор подав до Окружного суду Варшави запит на видачу європейського ордера на арешт "Євгенія Іванова та Олександра Кононова, підозрюваних у скоєнні диверсій проти залізничної інфраструктури", повідомив речник Національної прокуратури Польщі, прокурор Пшемислав Новак, пише УНН з посиланням на PAP.
Деталі
Раніше в п'ятницю Новак "оголосив про видачу ордера на арешт 41-річного Євгенія Іванова та 39-річного Олександра Кононова, громадян України, підозрюваних у скоєнні диверсій проти залізничної інфраструктури", пише видання.
Речник прокуратури Польщі нагадав, що в четвер суд задовольнив клопотання прокурора та обрав запобіжний захід для двох підозрюваних у скоєнні диверсій проти залізничної інфраструктури у Польщі. Він додав, що на цій підставі прокурор розпочав розшук, видавши ордер на арешт. Відповідальність за проведення розшуку покладено на варшавську поліцію.
Чоловіків підозрюють у пошкодженні колій вибуховим пристроєм поблизу Міки в Мазовецькому воєводстві, а також у другому інциденті у районі Пулав у місті Голомб, також на залізничній колії №7, яка з'єднує Варшаву з Дорогуськом, що біля кордону з Україною. Там було пошкоджено частину контактної лінії, а на колії було встановлено металеві елементи, що могло спричинити схід поїзда з рейок, пише видання.
