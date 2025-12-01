$42.270.07
Эксклюзив
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:43 • 12651 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
28 ноября, 13:56 • 103293 просмотра
Польша инициирует европейский ордер на арест украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Польский прокурор подал запрос на выдачу европейского ордера на арест Евгения Иванова и Александра Кононова, граждан Украины. Их подозревают в диверсиях против железнодорожной инфраструктуры, включавших повреждение путей и контактной линии.

Польша инициирует европейский ордер на арест украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге
x.com/PremierRP

В Польше прокурор подал в Окружной суд Варшавы запрос на выдачу европейского ордера на арест "Евгения Иванова и Александра Кононова, подозреваемых в совершении диверсий против железнодорожной инфраструктуры", сообщил представитель Национальной прокуратуры Польши, прокурор Пшемыслав Новак, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Подробности

Ранее в пятницу Новак "объявил о выдаче ордера на арест 41-летнего Евгения Иванова и 39-летнего Александра Кононова, граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий против железнодорожной инфраструктуры", пишет издание.

Представитель прокуратуры Польши напомнил, что в четверг суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения для двух подозреваемых в совершении диверсий против железнодорожной инфраструктуры в Польше. Он добавил, что на этом основании прокурор начал розыск, выдав ордер на арест. Ответственность за проведение розыска возложена на варшавскую полицию.

Польша арестовала третьего подозреваемого по делу о диверсии на железной дороге24.11.25, 13:19 • 3056 просмотров

Мужчин подозревают в повреждении путей взрывным устройством вблизи Мики в Мазовецком воеводстве, а также во втором инциденте в районе Пулав в городе Голомб, также на железнодорожном пути №7, который соединяет Варшаву с Дорогуском, что у границы с Украиной. Там была повреждена часть контактной линии, а на пути были установлены металлические элементы, что могло привести к сходу поезда с рельсов, пишет издание.

Польша требует от беларуси экстрадиции двух граждан Украины из-за диверсии на железной дороге20.11.25, 12:56 • 3408 просмотров

Юлия Шрамко

