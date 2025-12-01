Польша инициирует европейский ордер на арест украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге
Киев • УНН
Польский прокурор подал запрос на выдачу европейского ордера на арест Евгения Иванова и Александра Кононова, граждан Украины. Их подозревают в диверсиях против железнодорожной инфраструктуры, включавших повреждение путей и контактной линии.
В Польше прокурор подал в Окружной суд Варшавы запрос на выдачу европейского ордера на арест "Евгения Иванова и Александра Кононова, подозреваемых в совершении диверсий против железнодорожной инфраструктуры", сообщил представитель Национальной прокуратуры Польши, прокурор Пшемыслав Новак, пишет УНН со ссылкой на PAP.
Подробности
Ранее в пятницу Новак "объявил о выдаче ордера на арест 41-летнего Евгения Иванова и 39-летнего Александра Кононова, граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий против железнодорожной инфраструктуры", пишет издание.
Представитель прокуратуры Польши напомнил, что в четверг суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения для двух подозреваемых в совершении диверсий против железнодорожной инфраструктуры в Польше. Он добавил, что на этом основании прокурор начал розыск, выдав ордер на арест. Ответственность за проведение розыска возложена на варшавскую полицию.
Мужчин подозревают в повреждении путей взрывным устройством вблизи Мики в Мазовецком воеводстве, а также во втором инциденте в районе Пулав в городе Голомб, также на железнодорожном пути №7, который соединяет Варшаву с Дорогуском, что у границы с Украиной. Там была повреждена часть контактной линии, а на пути были установлены металлические элементы, что могло привести к сходу поезда с рельсов, пишет издание.
