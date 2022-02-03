Польща та Чехія підписали угоду щодо шахти Туров: Варшава має сплатити 45 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прем'єр-міністри Польщі та Чехії заявили у четвер, що підписали угоду про врегулювання давньої суперечки щодо буровугільного рудника Туров на кордоні двох країн. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.
Деталі
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що угода означає, що відкрита копальня Турів і сусідня Турівська електростанція, яка живиться від копальні, продовжуватимуть працювати без перешкод.
Моравецький та прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, виступаючи на спільній пресконференції у Празі, заявили, що угода стала "успіхом", що дозволяє сусідам повернутися до добрих стосунків.
За угодою Польща має виплатити Чехії компенсацію у розмірі 45 млн. євро. Під наглядом вищого європейського суду обидві сторони стежитимуть за належним функціонуванням глибокого бар'єру, який Польща будує у цьому районі, щоб запобігти стіканню води на чеській стороні.
Європейська комісія заявила у четвер, що щоденні штрафи продовжуватимуть нараховуватись доти, доки Чеська Республіка не забере справу. Прессекретар Адальберт Янц додав, що "будь-які штрафи, що підлягають сплаті до цієї дати, залишаться в силі".
Представник ЄС заявив, що не отримав жодних грошей від Польщі, незважаючи на чотири запити на оплату.
У четвер офіційний представник Європейського суду, генеральний адвокат заявив, що Польща порушила законодавство Європейського Союзу, ухваливши рішення про продовження ліцензії на шахту Туров на шість років без проведення дослідження впливу на навколишнє середовище.
Моравецький висловив надію, що Прага забере справу з Європейського суду, і питання буде "закрите" назавжди.
Фіала заявив, що справу буде припинено, як тільки Польща виплатить компенсацію.
Доповнення
Минулого року Чехія передала суперечку до Європейського суду, стверджуючи, що Польща проігнорувала її протести, а шахта відкачує воду з чеських сіл та завдає іншої шкоди навколишньому середовищу.
Європейський суд наказав Польщі закрити шахту до винесення рішення та у вересні наклав штраф у розмірі 500 000 євро за кожен день роботи шахти. Польща відмовилася сплачувати штраф і заявила, що не може закрити шахту, яка живить електростанцію, яка виготовляє майже 9% електроенергії в країні. Штраф зріс до понад 68 мільйонів євро.
Раніше ЄС розпочав процес відрахування мільйонів євро з платежів Польщі для покриття штрафів, накладених на Варшаву за ігнорування судової заборони. Перший платіж становить 15 мільйонів євро (17 мільйонів доларів США) плюс 30 000 євро як відсотки.