ЕС вычислит миллионы евро из фондов Польши из-за игнорирования судебного постановления о закрытии шахты Туров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Европейский союз начал процесс отчисления миллионов евро из фондов Польши, чтобы покрыть штрафы, наложенные на Варшаву за игнорирование судебного запрета на закрытие угольной шахты Туров. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
В прошлом году Европейский суд постановил, что Польша должна закрыть открытый буроугольный рудник в Турове, недалеко от границы с Чехией. В судебном запрете суд вынес решение в пользу чешского правительства, который жаловался на то, что карьер истощает грунтовые воды из сел на чешской стороне их границы, а также вызывает загрязнение пылью и шумом.
Суд обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере 500 000 евро (567 000 долларов США) до тех пор, пока она продолжает эксплуатировать шахту.
Однако правительство Польши отказалось закрыть шахту, заявив, что она имеет решающее значение для обеспечения страны рабочими местами и энергией. Он утверждал, что у суда ЕС нет полномочий накладывать штраф.
Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари заявил в среду на брифинге в Брюсселе, что крайний срок для первого платежа Польши истек во вторник и что сейчас Еврокомиссия начала "процедуру взаимозачета".
Первый платеж составляет 15 миллионов евро (17 миллионов долларов США) плюс 30 000 евро в качестве процентов.
Польское и чешское правительства вели переговоры в поисках решения проблемы, но так и не пришли к урегулированию.
В прошлом месяце был отозван новый посол Польши в Праге после того, как он раскритиковал подход своей страны к спору, утверждая, что польская сторона проявила высокомерие и "отсутствие сочувствия".