ЄС вирахує мільйони євро із фондів Польщі через ігнорування судової ухвали про закриття шахти Туров
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Європейський союз розпочав процес відрахування мільйонів євро із фондів Польщі, щоб покрити штрафи, накладені на Варшаву за ігнорування судової заборони на закриття вугільної шахти Туров. Про це пише АР, передає УНН.
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Минулого року Європейський суд ухвалив, що Польща має закрити відкриту буровугільну копальню в Турові, недалеко від кордону з Чехією. У судовій забороні суд виніс рішення на користь чеського уряду, який скаржився на те, що кар'єр виснажує ґрунтові води з сіл на чеській стороні їхнього кордону, а також викликає забруднення пилом та шумом.
Суд зобов'язав Польщу сплачувати щоденний штраф у розмірі 500 000 євро (567 000 доларів США) доти, доки вона продовжує експлуатувати шахту.
Проте уряд Польщі відмовився закрити шахту, заявивши, що вона має вирішальне значення для забезпечення країни робочими місцями та енергією. Він стверджував, що в суду ЄС немає повноважень накладати штраф.
Представник Єврокомісії Балаж Уйварі заявив у середу на брифінгу в Брюсселі, що крайній термін для першого платежу Польщі закінчився у вівторок і що зараз Єврокомісія розпочала "процедуру взаємозаліку".
Перший платіж становить 15 мільйонів євро (17 мільйонів доларів США) плюс 30 000 євро як відсотки.
Польський і чеський уряди вели переговори у пошуках вирішення проблеми, але так і не дійшли врегулювання.
Минулого місяця був відкликаний новий посол Польщі в Празі після того, як він розкритикував підхід своєї країни до суперечки, стверджуючи, що польська сторона виявила зарозумілість та "відсутність співчуття".