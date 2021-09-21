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Конфлікт через шахту "Турів": Польщу засудили до щоденного штрафу у 500 тис. євро

Конфлікт через шахту "Турів": Польщу засудили до щоденного штрафу у 500 тис. євро

Київ • УНН

 • 33146 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Суд Євросоюзу в Люксембурзі зобов'язав Польщу щодня виплачувати штраф у розмірі 500 тис. євро доти, доки в країні не зупинять видобування вугілля на шахті "Турів". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз судового наказу.

Деталі

Конфлікт через шахту "Турів" триває між Чехією та Польщею вже кілька років. 

Чеський уряд, який подав позов проти Польщі в Європейський суд, вимагає припинити діяльність шахти, яка розташована в Богатині на південному заході Польщі, поряд із кордоном із Чехією та Німеччиною. У Празі стверджують, що підприємство завдає шкоди навколишньому середовищу та жителям прилеглих населених пунктів Чехії.

Додамо

За даними польських ЗМІ, уряд країни відмовляється зупиняти роботу шахти "Турів", оскільки її закриття дестабілізує польську енергетичну систему. Зазначимо, що шахта "Турів" виробляє до 7% енергії у Польщі.

Прессекретар польського уряду Петро Мюллер повідомив, що жодні постанови вищого суду ЄС не мають втручатися у сфери, які мають велике значення для фундаментальної безпеки країн-членів ЄС.  За його словами, Польща хоче досягти мирного врегулювання суперечки з Чеською Республікою.

Водночас спікер Сенату Польщі Томаш Гродзький  написав у Twitter, що "Польща платитиме 500 тис. євро щодня за неробство і некомпетентність прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, який стверджував, що справу щодо Турова вирішено".

Za indolencję i niekompetencję rządu premiera Morawieckiego, który przekonywał, że sprawa Turowa jest załatwiona, będziemy płacić dziennie 2 mln 300 tys. zł. Wszyscy będziemy ponosić konsekwencje braku porozumienia z Czechami, bo rząd nie ma swoich pieniędzy - ma tylko nasze!

— Tomasz Grodzki (@profGrodzki) September 20, 2021

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