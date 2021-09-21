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Конфликт из-за шахты "Туров": Польшу приговорили к ежедневному штрафу в 500 тыс. евро

Конфликт из-за шахты "Туров": Польшу приговорили к ежедневному штрафу в 500 тыс. евро

Киев  •  УНН

 • 33125 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу ежедневно выплачивать штраф в размере 500 тыс. евро, пока в стране не остановят добычу угля на шахте "Туров". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз судебного приказа.

Детали

Конфликт из-за шахты "Туров" продолжается между Чехией и Польшей уже несколько лет.

Чешское правительство, которое подало иск против Польши в Европейский суд, требует прекратить деятельность шахты, расположенной в Богатыне на юго-западе Польши, рядом с границей с Чехией и Германией. В Праге утверждают, что предприятие наносит вред окружающей среде и жителям близлежащих населенных пунктов Чехии.

Добавим

По данным польских СМИ, правительство страны отказывается останавливать работу шахты "Туров", поскольку ее закрытие дестабилизирует польскую энергетическую систему. Отметим, что шахта "Туров" производит до 7% энергии в Польше.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что никакие постановления высшего суда ЕС не должны вмешиваться в сферы, которые имеют большое значение для фундаментальной безопасности стран-членов ЕС. По его словам, Польша хочет достичь мирного урегулирования спора с Чешской Республикой.

В то же время спикер Сената Польши Томаш Гродзкий написал в Twitter, что "Польша будет платить 500 тыс. евро в день за безделье и некомпетентность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который утверждал, что дело касательно Турова решено".

Za indolencję i niekompetencję rządu premiera Morawieckiego, który przekonywał, że sprawa Turowa jest załatwiona, będziemy płacić dziennie 2 mln 300 tys. zł. Wszyscy będziemy ponosić konsekwencje braku porozumienia z Czechami, bo rząd nie ma swoich pieniędzy - ma tylko nasze!

- Tomasz Grodzki (@profGrodzki) September 20, 2021

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